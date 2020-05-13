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雲林農民補摺驚喜發現！ 萬元紓困補貼入帳了
原預計5月15日發放的農民紓困金，今天上午已陸續匯入農民的帳戶中。莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，今天一早有農民到農會刷存摺，一刷就驚喜發現1萬元紓困金入帳了，直說這筆補貼金「來得真是時候」。
張鈺萱表示，莿桐鄉約4762位農民可領到紓困金，農會信用部現有三台補摺機，專人協助農民補摺。斗六農會承辦人員說，目前為止陸續有農民來農會補摺，也發現戶頭多了行政院匯入的1萬元紓困金。
雲林縣農業處技正許家嘉表示，中央發給農漁民的1萬元生活補貼，適用個人所得50萬元以上，未請領同性質的補助或津貼且有農保、漁會甲類會員及參加農職保或農糧政策的農民。而縣內有農保的人為114013人，且大部分農民都有農保、農職保及農會帳戶了，補貼金15日會直接匯款入帳。
許家嘉說，若沒有農會帳戶者，須持其他金融機構存摺及身分證到農會辦理；而實際耕作者若沒有參加以上保險，則須至農改場申請核發「實際耕作證明書」，並於7天內持證明書到農會申請。
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