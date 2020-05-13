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慶祝30天零確診！ 嘉義嘉年華影城5月17日全天免費看電影
嘉義市嘉年華影城為慶祝國內新冠疫情連續30天本土零確診，今天宣布5月17日周日當天，開放影城內現有五個廳免費看電影，民眾當天須現場畫位，每人每次排隊可畫6位，不接受選位，入場必須戴口罩並配合量額溫丶消毒防疫。
「大家悶太久了！」嘉年華影城經理陳佳麗表示，日前國內零確診20多例時，影城就宣布零確診30天就請大家看電影，昨天國內已確定30天零確診，因此今天宣布本月17日請大家看電影。
她說，雖然免費看電影，但防疫期該有的防疫作為不能少，每個廳可容納人數都低於100人，入場朋友一定要戴口罩，影片上映前當天應先到影城訂位，每人每次排隊最多能訂6張票，由影城工作人員做間隔畫位，場次依照影城規劃，票券送完為止，原則是從上午埸的11點30分到晚場10點30止。
陳佳麗說，今天上午消息宣佈後，已經有影迷來電詢問，希望整天都窩在電影院，能否1次訂多場次？影城因此規劃每人每次排隊可訂6張票， 讓「癮」迷有機會紓解這段期間沒看辦法進電影的鬱悶。
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