台南因應新冠肺炎疫情 弱勢減收行車事故鑑定覆議規費
因應新冠肺炎疫情影響，台南市政府為減輕弱勢族群的經濟負擔，即日起到明年5月13日，身心障礙及低收入戶者減收一半的行車事故鑑定及覆議規費，當事人只要持有效期限內的證明文件，鑑定案件規費徵收1500元、覆議案件徵收1000元。
台南市交通局長王銘德表示，因弱勢族群維持生計原本就不容易，加上近期新冠肺炎疫情造成經濟衰退，市長黃偉哲為減輕弱勢族群申請肇事鑑定的經濟負擔，決定針對身心障礙及低收入戶，實施減半徵收規費一年，施行期滿再行檢討成效。
王銘德指出，道路交通事故頻傳，用路人除了自身須遵守交通安全規範外，也須具備防禦駕駛觀念，經過路口時要查看左右來車、注意大型車內輪差及視野死角、留意並預測周遭車輛動向等，以防範他人駕駛因疏忽或故意違規造成交通事故。
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