垃圾不落地大執法 台南單1個月就告發上百件
台南市環保局上月起啟動垃圾不落地大執法，1個月內告發125件，總計罰鍰15萬元；也用行動展現維護環境衛生的決心，不是玩假的。
疫情當頭，常見民眾亂丟口罩，加上有民眾習慣將垃圾包放置在路旁，因為流浪狗的撕咬，要成垃圾四散，嚴重影響市容與環境衛生，台南市環保局今年4月起啟動垃圾不落地大執法。
市長黃偉哲說，城市的清潔，代表市民的公德心與修養，請市民朋友不要為了自身方便，將家中垃圾包放置門前道路或隨意丟棄。「台南垃圾車」App已上架，歡迎至App Store、Google Play下載使用，可查詢附近清運點清運時間，也能隨時掌握垃圾車位置，就不怕錯過倒垃圾的時間。
環保局長謝世傑表示，這125件垃圾包告發處分案件，主要都是民眾習慣將垃圾包隨意放置於馬路旁，因垃圾包不落地政策已實施多年，為市容清潔，環保局將持續取締，給市民一個乾淨的住居環境。
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