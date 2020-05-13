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阿里山祝山車站將整修 看日出改至對高岳站下車
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處日前公告，全台鐵路最高點的祝山車站自1986年啟用至今已30多年，功能逐漸不符需求，為提升整體服務品質，爭取前瞻計畫經費1.3億元進行重建，施工期間祝山線列車改停靠「對高岳車站」，預定本月上網公告，明年底完工。
阿里山林鐵及文資處表示，重建的新車站預計將保留弧型月台，以鋼構為站體，內外部採紅檜、柳杉及相思木等國產木材，並增設無障礙電梯，屋頂將以雲霧繚繞山巒為設計發想，建成雲浪造型，並將從屋頂、月台、前廳、主要階梯延伸至觀日涼亭。
林鐵及文資處表示，祝山線全長6.25公里，全線皆蜿蜒在海拔2000多公尺高山上，沿途可看見雲海瀰漫，祝山車站位於海拔2451公尺，因應地形建成的弧形月台非常有特色，步行10至15分鐘可前往小笠原山及高山植物園，小笠原觀景平台還可欣賞360度環繞山景，晚上則有美麗星河可看。
雲海屋頂結合祝山車站「三角形基地」的地形特色，呼應「弧形月台」曲線，同時展現祝山車站獨特的自然與景觀，林鐵及文資處希望，新建成的祝山車站成為國際知名林業鐵路地標，並提高國際能見度及觀光效益。
對高岳車站也有木構車站，可眺望玉山群峰，對高岳觀景平台更是每年阿里山跨年日出的活動主場地，林鐵及文資處表示，祝山車站施工期間，遊客可停留對高岳車站，或步行20分鐘前往祝山觀景台、步行30分鐘至小笠原山觀景台，依需求選擇不同地點觀賞日出。
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