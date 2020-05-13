雲林縣議會定期會開議 議員蔡東富建議復辦畢旅

雲林縣議會今天召開第19屆第3次定期會，縣議員蔡東富質詢時關心目前台灣新冠肺炎疫情已日漸趨緩進入「後疫情時代」，他說，交通部昨宣布預計5月20日後推廣「防疫安心旅遊」，中職也將開放2000人入場，而雲林縣的防疫措施做的確實，是否也能考慮逐步放寬標準，尤其有部分縣內學校因疫情關係影響應屆畢業生的畢業旅行計畫，希望能夠讓畢業生如願完成難得的旅行回憶。

「畢業旅行對孩子來說是人生階段的美好回憶！」蔡東富表示，上周他接獲不少家長打電話反應，孩子學校的畢業旅行原訂在近期，但因為疫情影響而需取消，讓孩子們深感失望。而近日中央疫情流行指揮中心已連續31天無本土案例，顯示社區是安全的，建議雲林縣府評估放寬標準，鼓勵還未辦畢旅的學校著手規劃行程，讓孩子能在國內完成他們的畢業旅行。

縣長張麗善回應，雲林縣府已授權讓縣內各級學校自行評估，若在戴口罩、手部消毒、量體溫等防疫措施做足下是否仍可進行交通旅行。

蔡東富則說，孩子的童年只有一次，雲林縣府應當設法為孩子解決畢旅問題，建議可在防疫的安全條件下安排國內旅遊，並規範遊覽車實施梅花座。他建議由教育處研擬完整的配套計畫並調查家長與學生意願，以鼓勵方式讓32所還未辦畢旅的學校，能如期舉辦活動，莫讓學生徒留遺憾。