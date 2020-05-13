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雲林縣議會定期會開議 議員蔡東富建議復辦畢旅

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣議會今天召開第19屆第3次定期會，縣議員蔡東富建議雲林縣府評估是否能逐步放寬標準復辦縣內各級學校畢業旅行。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議會今天召開第19屆第3次定期會，縣議員蔡東富建議雲林縣府評估是否能逐步放寬標準復辦縣內各級學校畢業旅行。記者陳苡葳／攝影

雲林縣議會今天召開第19屆第3次定期會，縣議員蔡東富質詢時關心目前台灣新冠肺炎疫情已日漸趨緩進入「後疫情時代」，他說，交通部昨宣布預計5月20日後推廣「防疫安心旅遊」，中職也將開放2000人入場，而雲林縣的防疫措施做的確實，是否也能考慮逐步放寬標準，尤其有部分縣內學校因疫情關係影響應屆畢業生的畢業旅行計畫，希望能夠讓畢業生如願完成難得的旅行回憶。

「畢業旅行對孩子來說是人生階段的美好回憶！」蔡東富表示，上周他接獲不少家長打電話反應，孩子學校的畢業旅行原訂在近期，但因為疫情影響而需取消，讓孩子們深感失望。而近日中央疫情流行指揮中心已連續31天無本土案例，顯示社區是安全的，建議雲林縣府評估放寬標準，鼓勵還未辦畢旅的學校著手規劃行程，讓孩子能在國內完成他們的畢業旅行。

縣長張麗善回應，雲林縣府已授權讓縣內各級學校自行評估，若在戴口罩、手部消毒、量體溫等防疫措施做足下是否仍可進行交通旅行。

蔡東富則說，孩子的童年只有一次，雲林縣府應當設法為孩子解決畢旅問題，建議可在防疫的安全條件下安排國內旅遊，並規範遊覽車實施梅花座。他建議由教育處研擬完整的配套計畫並調查家長與學生意願，以鼓勵方式讓32所還未辦畢旅的學校，能如期舉辦活動，莫讓學生徒留遺憾。

疫情 畢業旅行 新冠肺炎

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