嘉義父母雙亡7姊弟 4人克服逆境獲總統教育獎

嘉義縣永慶高中學生林佑弦自幼父母雙亡，但他靠著自己體育優異表現，取得角力國手資格，並獲得今年總統教育獎；家中7個姊妹兄弟，已有4人陸續獲得總統教育獎肯定。

林佑弦自幼父母雙亡，家中還有6個兄弟姊妹，由外婆、舅舅幫忙看顧、扶養，是太保市低收貧戶，林佑弦讀太保國中時，就開始練角力，讀永慶高中後更奮發練習，並順利取得角力國手資格。

嘉義縣永慶高中校長蘇淵源表示，林佑弦出身貧苦，正向面對一切，生活自律，也把比賽獎金及放假到資源回收場打零工收入，都拿來貼補家用，是值得表揚的典範。

蘇淵源表示，林佑弦的大姊林佩貞、二姊林姿綺、哥哥林玄斌也因傑出的表現，獲得總統教育獎的肯定，一家7個兄弟姊妹，就有4人獲得總統教育獎，令人感動。

林佑弦說，哥哥林玄斌是他的偶像，也與哥哥一同練角力，每每看到哥哥比賽獲得獎牌，都會很羨慕，尤其去年哥哥獲得總統教育獎表揚，也讓他朝這個目標努力，如今美夢成真很高興。

嘉義縣永慶高中角力教練莊富翔表示，林佑弦課業成績在班上雖非頂尖，但在角力方面很下功夫，連兩年獲選國家代表隊，雖然可以保送體育大學，但他考量家中負擔，決定去讀軍校，目前已通過軍校體檢與智力測驗。

蘇淵源說，學校家長會為了表彰林佑弦的表現，問他要什麼禮品，結果林佑弦說要一台筆記型電腦，因為就讀高一的妹妹需要一台筆電寫作業；蘇淵源也稱讚，這孩子不管什麼事，都先想到家人。

林佑弦說，他大姊林佩貞就讀南華大華，因早產眼睛全盲，也是總統教育獎的得主，今年也獲周大觀全球熱愛生命獎章，擁有街頭藝人執照，假日時則與舅舅在夜市擺攤，可以靠演出為生，自己也希望高中畢業後，與姊姊一樣能自立，所以想當職業軍人、會跳傘的特種部隊。