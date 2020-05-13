台南鳳梨銷日啟運 黃偉哲看好業績再突破

日本貿易商採購一批共5.8公噸的台南優質鳳梨，今天由台南市長黃偉哲等人封櫃啟運。黃偉哲表示，鳳梨有健康防疫概念，今年台灣銷往日本的鳳梨數量倍增，明年持續看好。

日本荒井商事株式會社透過台灣裕毛屋企業採購關廟區青農黃啟帆所生產的優質鳳梨，並由南瀛農產國際行銷公司負責包裝集貨。今天由黃偉哲等人封櫃啟運580箱、共5.8公噸，預計經海運在5日後抵達日本，銷往東京都、群馬縣等地。

黃偉哲表示，近年市府積極協助農民將優質農產品推向國內、外各大通路，這次再度出擊銷往日本，更能讓日本民眾知道台南鳳梨的好處。

他說，鳳梨有健康防疫概念，不像花卉等其他農產品的外銷受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響銷路，今年外銷日本的數量反而較往年增加。去年台灣鳳梨外銷日本共800多公噸，今年到目前為止已有1600多公噸。

黃偉哲表示，如果明年能擺脫疫情影響，鳳梨外銷日本的數量、金額一定持續上看。台南市政府將做好準備，希望把更多優質的台南鳳梨賣到日本市場去。

出席啟運儀式的行政院農業委員會國際處國際行銷科長唐淑華表示，台灣鳳梨擁有纖維細、口感甜美、酵素含量高、安全衛生等競爭優勢。今年銷往中國的數量雖然減少，但銷往對農產品檢疫把關最嚴格的日本卻有很大突破，相信未來會有更好的成績。