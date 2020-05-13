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奇美醫啟用優化版防疫站 建構 「一條通」便捷服務

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
降低感染風險，奇美醫學中心建置「防疫站2.0」優化版，今天正式啟用。記者謝進盛／翻攝
降低感染風險，奇美醫學中心建置「防疫站2.0」優化版，今天正式啟用。記者謝進盛／翻攝

為降低感染風險，奇美醫學中心建置「防疫站2.0」優化版，今啟用Go-Through通道式檢測服務，猶如「一條通」概念，一站到位完成「疫病門診」、「X光」和「新冠肺炎採檢」及掛號、給藥等作業。

奇美醫學中心急診醫學部部長許建清說，該防疫站構思，是由當年SARS經驗來規劃，後來發現新冠肺炎患者大部分以輕症為主，院方參考國內外經驗，設計「防疫站2.0」，並融入「得來速」、「病人和工作人員分道」、「避免接觸」等3大概念；進行整建「防疫站2.0」優化版。

他說，「防疫站2.0」最重要原則是，保護醫療工作人員以及病人安全，包含醫師、放射師、護理師等，僅需輕裝防護，在防護設備安全隔離，不需要穿戴N95口罩或防護衣，除加速看診採檢流程；也可減少防疫物資消耗，以因應長期抗戰。病人採半室外非密閉空間，通風良好，也可減少感染。

奇美醫學中心院長邱仲慶指出，疫情迄今截至本月12日止，奇美醫學中心檢測新冠肺炎篩檢數量超過3700人次，在院前設立「防疫站」，針對旅遊史、發燒或呼吸道症狀等民眾，引導至「防疫站」就診；1月23日建置防疫站迄今，醫護人員於該站出勤約1500人次，達成病人分艙分流功能。

奇美醫學中心首席醫療副院長林宏榮表示，台灣疫情控制情況良好，但國際疫情未歇；醫院防疫作為將朝「優化、簡化、日常化」發展，Go-Through「防疫檢測一條通」，也是這樣思維來進行改良建置。

新冠肺炎 疫情

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