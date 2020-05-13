快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗疫逆勢成長！鳳梨不單靠大陸市場 外銷日本成長一倍

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鳳梨外銷日本今天封櫃啟航。記者吳淑玲／攝影
台南鳳梨外銷日本今天封櫃啟航。記者吳淑玲／攝影

台南鳳梨今年外銷日本翻倍成長，今天有580箱的鳳梨裝箱封櫃啟航前往日本，市長黃偉哲參加啟運儀式並當「一日員工」，體驗外銷鳳梨噴槍清除外表異物、套包裝袋、貼上標籤等過程。黃偉哲說，今年外銷日本的鳳梨沒有受到疫情影響，反而增加成長一倍，顯現台南的鳳梨健康美味、品質優良，受到日本消費者的青睞。

日本荒井商事株式會社透過台灣裕毛屋企業公司，採購台南關廟區青農黃啟帆所生產的優質鳳梨，由南瀛農產國際行銷公司負責包裝集貨，今天封櫃啟運580箱共計5.8公噸，海運預計5日後抵達日本，將進攻日本高端消費市場，銷往東京都、群馬縣、埼玉縣等地。

黃偉哲表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，台灣不少農產品外銷受挫，但台南鳳梨外銷日本卻越來越多，去年外銷日本共800八百公噸，今年至今已有1600公噸，翻倍成長，因為台南鳳梨健康美味，纖維長，更含有不少酵素，受到日本消費者青睞，才能不斷的外銷日本，但也要感謝農委會及相關單位的協助，讓台南鳳梨外銷大放異彩。

台南鳳梨栽種面積約1750公頃，總產量預估約7.3萬餘公噸，占全國總產量百分15，目前累進採收進度已達7成，約5萬1100公噸。

根據農糧署資料統計，與去年同期相比，雖鳳梨外銷量整體比去年同期減少15.6％，但是成功拓展中國大陸以外的市場，日本外銷量較去年同期成長超過86％，外銷量高達1659公噸，外銷日本占比則由去年的2.2%提升到4.9%，且今年全台鳳梨外銷中國大陸占比由97%減少至92%，外銷量約為3萬1127公噸，外銷中國占比減少５%，顯示鳳梨外銷上對中國市場依賴減少。

黃偉哲表示，為避免市場過度集中於中國，持續開拓其它國外市場，並因應水果外銷受到新冠肺炎疫情影響，農委會規畫辦理「109年度果品拓展及行銷補助計畫」，積極提升非中國市場鳳梨外銷量，補助海運每公斤12至20元；空運歐美每公斤補助35至100元，且針對外銷業者與登入有案外銷供貨農民團體，得在契作供果園取得產銷履歷驗證標章後，依實際拓展中國大陸以外市場外銷數量申請補助分級包裝費並由雙方檢據憑證共同具領每公斤5元。

台南市長黃偉哲（右二）化身一日員工，體驗用噴槍清除鳳梨外表異物。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右二）化身一日員工，體驗用噴槍清除鳳梨外表異物。記者吳淑玲／攝影
台南鳳梨外銷日本今天封櫃啟航。記者吳淑玲／攝影
台南鳳梨外銷日本今天封櫃啟航。記者吳淑玲／攝影
台南鳳梨外銷日本工作人員忙著整理鳳梨裝櫃。記者吳淑玲／攝影
台南鳳梨外銷日本工作人員忙著整理鳳梨裝櫃。記者吳淑玲／攝影

鳳梨 日本 黃偉哲

延伸閱讀

台南博物館節展開 送特色口罩套卡哇伊

黃偉哲：大家別看時中部長沒戴口罩就以為不必戴了

台南新化3老屋立面修復 台東出張所修繕

台南推新營美術園區 水圳沿線打造藝文走廊

相關新聞

慶祝30天零確診！ 嘉義嘉年華影城5月17日全天免費看電影

嘉義市嘉年華影城為慶祝國內新冠疫情連續30天本土零確診，今天宣布5月17日周日當天，開放影城內現有五個廳免費看電影，民眾...

阿里山祝山車站將整修 看日出改至對高岳站下車

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處日前公告，全台鐵路最高點的祝山車站自1986年啟用至今已30多年，功能逐漸不符需求，...

雲林農民補摺驚喜發現！ 萬元紓困補貼入帳了

原預計5月15日發放的農民紓困金，今天上午已陸續匯入農民的帳戶中。莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，今天一早有農民到農會刷存摺...

阿里山祝山觀日平台整修 預計今年底完工

嘉義縣阿里山祝山觀日平台八八風災前為阿里山跨年日出的主場地，後因邊坡崩塌封閉多年，林務局嘉義林區管理處近幾年持續進行地質...

雲林縣議會定期會開議 議員蔡東富建議復辦畢旅

雲林縣議會今天召開第19屆第3次定期會，縣議員蔡東富質詢時關心目前台灣新冠肺炎疫情已日漸趨緩進入「後疫情時代」，他說，交...

嘉縣校園解禁口罩 台南不跟進

國內新冠肺炎疫情連續30天無本土案例，嘉義縣長翁章梁昨天宣布，今天起縣府及所屬機關、國中小學及幼兒園，不硬性規定戴口罩。

抗疫逆勢成長！鳳梨不單靠大陸市場 外銷日本成長一倍

台南鳳梨今年外銷日本翻倍成長，今天有580箱的鳳梨裝箱封櫃啟航前往日本，市長黃偉哲參加啟運儀式並當「一日員工」，體驗外銷...

父母雙亡7名家貧兒童自立自強 4人先後獲總統教育獎

嘉義家扶中心幫助的太保市低收入戶林家，7名兄弟姊妹父母雙亡，不向命運低頭，3名姊弟榮獲總統教育獎，今天老四就讀永慶高中的...

嘉大民雄校區基地台爭議 達成共識決定拆除

嘉義大學民雄校區因建設5G基地台引起爭議，嘉大日前與鄰近的民雄農工師生代表、地方人士及5家電信業者召開設置說明會，經各方...

吃飯配豬屎味？嘉義市居民怒：屎味為什麼不飄到市長家

嘉義市議員陳家平丶蔡永泉今天都在議會中質疑，東北季風起，嘉義市東區就瀰漫豬屎臭味，地方居民吃晚餐「配屎味」超痛苦，甚至留...

環科大視傳系畢展 以設計作品喚醒社會思考「過動症」

「囝仔人就要坐好，別亂動！」小孩只要過動，就常會被大人訓斥「太好動」，雲林科技大學視覺傳達設計系學生陳宇、歐陽中昱、蘇祐...

逆境向上不向命運低頭 嘉義縣2位總統教育獎得主

嘉義縣立永慶高中學生林佑弦、和順國小視障女童辛宛柔，今天分別榮獲2020總統教育獎高中組及國小組殊榮，7月10日北上接受...

熱門新聞

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

台積電竹南先進製程封測場建廠在望 地方殷殷期許

苗栗縣鼓勵生產 結婚登記送金鏟子

閏月為父母添壽風俗被遺忘 朝天宮董座親自下廚敬獨老

侯市府再添一美 主播戴湘儀轉戰新北

吃飯配豬屎味？嘉義市居民怒：屎味為什麼不飄到市長家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。