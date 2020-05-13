抗疫逆勢成長！鳳梨不單靠大陸市場 外銷日本成長一倍

台南鳳梨今年外銷日本翻倍成長，今天有580箱的鳳梨裝箱封櫃啟航前往日本，市長黃偉哲參加啟運儀式並當「一日員工」，體驗外銷鳳梨噴槍清除外表異物、套包裝袋、貼上標籤等過程。黃偉哲說，今年外銷日本的鳳梨沒有受到疫情影響，反而增加成長一倍，顯現台南的鳳梨健康美味、品質優良，受到日本消費者的青睞。

日本荒井商事株式會社透過台灣裕毛屋企業公司，採購台南關廟區青農黃啟帆所生產的優質鳳梨，由南瀛農產國際行銷公司負責包裝集貨，今天封櫃啟運580箱共計5.8公噸，海運預計5日後抵達日本，將進攻日本高端消費市場，銷往東京都、群馬縣、埼玉縣等地。

黃偉哲表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，台灣不少農產品外銷受挫，但台南鳳梨外銷日本卻越來越多，去年外銷日本共800八百公噸，今年至今已有1600公噸，翻倍成長，因為台南鳳梨健康美味，纖維長，更含有不少酵素，受到日本消費者青睞，才能不斷的外銷日本，但也要感謝農委會及相關單位的協助，讓台南鳳梨外銷大放異彩。

台南鳳梨栽種面積約1750公頃，總產量預估約7.3萬餘公噸，占全國總產量百分15，目前累進採收進度已達7成，約5萬1100公噸。

根據農糧署資料統計，與去年同期相比，雖鳳梨外銷量整體比去年同期減少15.6％，但是成功拓展中國大陸以外的市場，日本外銷量較去年同期成長超過86％，外銷量高達1659公噸，外銷日本占比則由去年的2.2%提升到4.9%，且今年全台鳳梨外銷中國大陸占比由97%減少至92%，外銷量約為3萬1127公噸，外銷中國占比減少５%，顯示鳳梨外銷上對中國市場依賴減少。