抗疫逆勢成長！鳳梨不單靠大陸市場 外銷日本成長一倍
台南鳳梨今年外銷日本翻倍成長，今天有580箱的鳳梨裝箱封櫃啟航前往日本，市長黃偉哲參加啟運儀式並當「一日員工」，體驗外銷鳳梨噴槍清除外表異物、套包裝袋、貼上標籤等過程。黃偉哲說，今年外銷日本的鳳梨沒有受到疫情影響，反而增加成長一倍，顯現台南的鳳梨健康美味、品質優良，受到日本消費者的青睞。
日本荒井商事株式會社透過台灣裕毛屋企業公司，採購台南關廟區青農黃啟帆所生產的優質鳳梨，由南瀛農產國際行銷公司負責包裝集貨，今天封櫃啟運580箱共計5.8公噸，海運預計5日後抵達日本，將進攻日本高端消費市場，銷往東京都、群馬縣、埼玉縣等地。
黃偉哲表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，台灣不少農產品外銷受挫，但台南鳳梨外銷日本卻越來越多，去年外銷日本共800八百公噸，今年至今已有1600公噸，翻倍成長，因為台南鳳梨健康美味，纖維長，更含有不少酵素，受到日本消費者青睞，才能不斷的外銷日本，但也要感謝農委會及相關單位的協助，讓台南鳳梨外銷大放異彩。
台南鳳梨栽種面積約1750公頃，總產量預估約7.3萬餘公噸，占全國總產量百分15，目前累進採收進度已達7成，約5萬1100公噸。
根據農糧署資料統計，與去年同期相比，雖鳳梨外銷量整體比去年同期減少15.6％，但是成功拓展中國大陸以外的市場，日本外銷量較去年同期成長超過86％，外銷量高達1659公噸，外銷日本占比則由去年的2.2%提升到4.9%，且今年全台鳳梨外銷中國大陸占比由97%減少至92%，外銷量約為3萬1127公噸，外銷中國占比減少５%，顯示鳳梨外銷上對中國市場依賴減少。
黃偉哲表示，為避免市場過度集中於中國，持續開拓其它國外市場，並因應水果外銷受到新冠肺炎疫情影響，農委會規畫辦理「109年度果品拓展及行銷補助計畫」，積極提升非中國市場鳳梨外銷量，補助海運每公斤12至20元；空運歐美每公斤補助35至100元，且針對外銷業者與登入有案外銷供貨農民團體，得在契作供果園取得產銷履歷驗證標章後，依實際拓展中國大陸以外市場外銷數量申請補助分級包裝費並由雙方檢據憑證共同具領每公斤5元。
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