嘉市國中小畢業典禮及市丶議長頒獎必辦 校園續戴口罩

嘉義市教育處長林立生，今天回映市議員鄭光宏議會質詢，明確表示「嘉義市國中小今年一定會辦畢業典禮」，另6月29日會辦市長獎丶市議長獎頒獎典禮，這是國中小學生和家長期待，但受限疫情可能無法讓所有學生家長到場，建議採視訊方式辦理。

林立生指出，教育處日前針對轄區各個國中小畢業典禮舉辦方式調查，有5所學校採室內辦畢業典禮，其他都是室外辦理，因為疫情期間室外才可容納500人以下集會，辦理方式仍會因應疫情變化做滾動式修正。

另林立生也針對校園內戴口罩政策，及畢業旅行是否可辦作說明。

他說，嘉義縣府昨宣布校園不強制戴口罩，但嘉義市人口密度比嘉義縣高出許多，教育處仍建議校園內戴口罩，持續量體溫、落實勤洗手、定期消毒等防疫措施。

「沒有明文限制畢業旅行！」林立生說，年初傳出疫情後，教育處未強制要求各校停辦畢旅，僅要求做好健康管理，也建議各校若要舉辦畢旅，應至少取得7成家長同意書，同時校護應陪同參加，隨時注意師生健康管理，之後也有學校舉辦畢業旅行，在良好防護下玩得相當愉快。