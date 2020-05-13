父母雙亡7名家貧兒童自立自強 4人先後獲總統教育獎
嘉義家扶中心幫助的太保市低收入戶林家，7名兄弟姊妹父母雙亡，不向命運低頭，3名姊弟榮獲總統教育獎，今天老四就讀永慶高中的林佑弦，也榮獲總統教育獎，全家4人獲總統教育獎。
林家4女3男：22歲讀大二林佩貞，20歲讀大一林姿綺，19歲大一林玄斌，17歲高三林佑弦，16歲高一林秀宣，11歲從母姓四年級蔡嘉揚，二年級從母姓蔡佳伶。視障林佩貞、林姿綺、林玄斌已獲總統教育獎。
林家7名兄弟姊妹父母很早離異，母親為生計，獨自拉拔子女長大，兼職多項工作，憂鬱尋短，隔半年，父親急性肝炎病故，7人靠未婚的舅舅擺夜市賺錢扶養。
林佑弦是永慶高中角力隊成員，體育表現傑出，去年爭取亞洲少年角力錦標賽國手資格，佑弦和哥哥玄斌都是永慶體育班，去年哥哥透過優異的在校成績，繁星推薦考上台中體育大學。
林佩貞吹豎笛，3月榮獲周大觀文教基金會熱愛生命獎，前年獲頒總統教育獎，心願是結合社工專業寫書，演奏歌曲散播全世界，鼓勵民眾；林玄斌去年榮獲總統教育獎，逆境教他面對挫折勇氣，不向命運低頭倒；林姿綺國中獲全國角力錦標賽亞軍，2014年最早榮獲總統教育獎。
嘉義家扶中心主任沈明彥看著林家7名兄弟姊妹成長，稱讚他們自立自強，相互扶持，榮獲總統教育獎的3名姊弟，每年暑假抱感恩心，回家扶當義工服務，幫助其他家貧兒童，林家兄弟姊妹感情深，逆境向上，令人感佩感動。
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