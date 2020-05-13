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嘉大民雄校區基地台爭議 達成共識決定拆除
嘉義大學民雄校區因建設5G基地台引起爭議，嘉大日前與鄰近的民雄農工師生代表、地方人士及5家電信業者召開設置說明會，經各方表達訴求及意願，達成共識決定立即停工，並於6月30前拆除基地台。
嘉義大學副校長楊德清表示，基地台施工後學校接獲民眾反映，4月30日校方函文請電信業者能針對民眾疑慮處理並取得諒解，校方對基地台的設置無預設立場，完全尊重各方協調後的最後決議，已請電信業者在限期內完成基地台拆除作業。
這座基地台於4月25日動工，與民雄農工僅一牆之隔，民雄農工老師曾開無人機前往查看，發現是只會蓋在高速公路旁的超大型5G基地台，擔心全校區皆在基地台輻射範圍內，恐影響校內師生身心健康，日前向本報投訴，希望此基地台能拆除。
嘉義大學表示，10多年前常有校內師生及家長反應通訊訊號不佳，2005年與民雄農工校長、多家電信業者會勘興建基地台地點，後來因故延宕，2018年再收到訊號不良投訴，去年經師生線上投票結果同意架設基地台，2019年10月業者通過中華電信及NCC評估核准設立。
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