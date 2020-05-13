吃飯配豬屎味？嘉義市居民怒：屎味為什麼不飄到市長家

嘉義市議員陳家平丶蔡永泉今天都在議會中質疑，東北季風起，嘉義市東區就瀰漫豬屎臭味，地方居民吃晚餐「配屎味」超痛苦，甚至留言「豬屎味為什麼不飄到市長家？」 直言這是十多年嚴重問題，但縣市政府都沒辦法解決。

嘉義市環保局長蕭令宜說明，市民聞到的異味，是從嘉義縣民雄鄉養豬場隨東北季風飄往市區，已經多次發文、通報縣府環保局稽查，今年2月到3月，環保署也會同嘉義縣市環保局，到交界處畜殖場稽查， 同時也發現業者，有不正常排放未處理廢水，這部分由所在地的縣府環保局丶農業處持續䅲查輔導。

陳家平說，日前接到台林街居民反映，只要東北季風吹來豬屎味道隨風而來，東區許多住戶每天傍晚都聞得到，居民也認為豬屎味是來自嘉義縣牛稠溪畔民雄鄉畜殖場。

陳家平指出，如果味道全天都有，可能是東北季風吹來，但特定時間傍晚丶晚上味道最嚴重，合理懷疑畜牧業者在某段時間偷排養豬汙水。