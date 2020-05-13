環科大視傳系畢展 以設計作品喚醒社會思考「過動症」

「囝仔人就要坐好，別亂動！」小孩只要過動，就常會被大人訓斥「太好動」，雲林科技大學視覺傳達設計系學生陳宇、歐陽中昱、蘇祐萱、江奕汝、劉婉慧、劉慧瑩，透過繪本記錄罹有「ADHD注意力不足症候群」的張同學故事，讓社會大眾對於「過動症」有實際的認識，進而發揮包容心與同理心對待他們。

張同學從小活動力十足，但爸媽沒有因此限制他發展，反而讓他學習喜愛的舞蹈，盡情揮灑活力與熱情。恰好爸媽也因皆有醫學背景，家人才發現他原來罹有「ADHD注意力不足症候群」，但世俗對於此症狀並沒有更多認識，也很難發現小孩有其症狀而錯過給予治療的黃金期，因此環科大學生陳宇、歐陽中昱、蘇祐萱、江奕汝、劉婉慧、劉慧瑩等人將張同學的成長歷程，以暖色調畫成繪本，並將「ADHD注意力不足症候群」的正確知識納入繪本中，讓讀者在閱覽繪本除可感受溫暖外，也能吸收新知。

「身為台灣人，希望大家都能聽懂，也會說台灣話」另一組團隊成員和淑雯、王硯俞、張家綾、張耀文、蔡慧萍說，他們以自身聽、說台語的經驗，製作老一輩「待人處事」、「財富事業」、「警語勸世」的插圖釋義卡，以復古懷舊的插畫，配上逗趣的文字敘述，希望讓民眾都能看懂、聽懂甚至說得出來道地台灣話。