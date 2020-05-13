逆境向上不向命運低頭 嘉義縣2位總統教育獎得主

嘉義縣立永慶高中學生林佑弦、和順國小視障女童辛宛柔，今天分別榮獲2020總統教育獎高中組及國小組殊榮，7月10日北上接受總統蔡英文接見表揚。

永慶高中連續2年有學生獲總統教育獎，就讀3年級林佑弦，幼年時父母過世，兄弟姊妹7人由舅舅靠夜市擺攤扶養長大，經濟拮据，生活清苦，國中就讀體育班專攻角力，希望用獎金補貼家用，以減輕家人負擔。

雖童年生活艱苦，但懂事的他獨立自主，國中啟蒙教練莊竣岳與永慶高中教練莊富翔是兄弟，平時不只在角力技術上給予指導，在心態上也給予很多的協助，佑弦受教練啟發，心想「既然生活艱苦，為何不去嘗試扭轉逆境呢？」

一開始因身材瘦小無法比賽，但他不退縮，反而加緊練習、奮發向上，接連在嘉縣運動會角力項目屢創佳績。不僅在運動專長表現優異，上課亦非常認真，擔任幹部熱心負責，對每件事總是盡力做到最好，堪稱品學兼優，高二連續兩次獲選為國手代表國家參加比賽。2019亞洲成人角力錦標賽國家代表隊選拔賽希羅式第三級榮獲第一名、同年十月榮獲東南亞角力錦標賽銀牌。

佑弦說，未來希望考取陸軍專科學校的體育科，減輕家中經濟，同時強健體魄，練習角力，役畢後，期許當教練處替學生著想的良師，延續教練栽培之恩及角力夢。

就讀和順國小六年級辛宛柔，先天免疫力缺陷，手腳關節變形扭曲，視力出生後慢慢退化，五年級雙眼全盲，眼睛雖看不見，在家卻是阿嬤的最佳小幫手，會盡自己所能，幫阿公阿嬤照顧阿姨的小兒子，自信樂觀的個性，雖出身單親家庭，會協助媽媽處理家務，懂事乖巧。

校長賀惠芳說，宛柔學習不落人後，克服先天障礙，在導師林穎慧協助下，透過同學的報讀，宛柔可以參與讀報討論，利用盲人電腦與錄音機，也可以發表她的看法投稿，幾年下來上報作品近十篇，成為學校認證的和順小作家。