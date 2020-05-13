影／宜蘭縣議員建議比照嘉義 宣布全面不強制戴口罩

宜蘭縣議會今召開定期大會，所有人戴口罩進入議事廳，議員講話與質詢都感不方便，建議縣府比照嘉義縣，不強制大家戴口罩，採自主管理，讓口罩備而不用；對此縣衛生局表示，對於議員的建議，縣府可以研議辦理。

台灣已經超過1個月沒有本土病例，部分縣市宣布放寬防疫作為。嘉義縣政府昨宣布所屬機關員工，包括縣轄學校師生及教職員不硬性規定戴口罩，但是有上呼吸道症狀及第一線櫃檯人員仍須全程戴罩。

宜蘭縣議會今天開議，議員全都戴口罩才能進入議事廳，很多人感到講話不方便，私下聊天時 仍把口罩拿下，質詢時也必須放大聲量。陳鴻禧當場建議比照嘉義，由縣政府正式宣布不強制大家戴口罩，由大家採取自主管理，戴著口罩備而不用，如果覺得室內人多之處，可以自己把口罩戴起來。