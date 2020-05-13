影／宜蘭縣議員建議比照嘉義 宣布全面不強制戴口罩
宜蘭縣議會今召開定期大會，所有人戴口罩進入議事廳，議員講話與質詢都感不方便，建議縣府比照嘉義縣，不強制大家戴口罩，採自主管理，讓口罩備而不用；對此縣衛生局表示，對於議員的建議，縣府可以研議辦理。
台灣已經超過1個月沒有本土病例，部分縣市宣布放寬防疫作為。嘉義縣政府昨宣布所屬機關員工，包括縣轄學校師生及教職員不硬性規定戴口罩，但是有上呼吸道症狀及第一線櫃檯人員仍須全程戴罩。
宜蘭縣議會今天開議，議員全都戴口罩才能進入議事廳，很多人感到講話不方便，私下聊天時 仍把口罩拿下，質詢時也必須放大聲量。陳鴻禧當場建議比照嘉義，由縣政府正式宣布不強制大家戴口罩，由大家採取自主管理，戴著口罩備而不用，如果覺得室內人多之處，可以自己把口罩戴起來。
議員林岳賢認為，縣府可以放寬管制，宣布不強制戴罩，但是針對校園仍必須要求學生戴口罩，因為學生戲鬧之間，摸口鼻，聚集易傳染疫病，這部分不能放鬆。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言