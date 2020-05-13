養殖業轉型漁電共生新型態 綠能光電業前進嘉義縣獵地
嘉義縣沿海養殖業近年來因魚蝦生產過剩，價格疲軟，加上極端氣候病害育成率低，紛紛將魚塭出租綠能光電業，國內兩大綠能集團、台泥綠能及向陽集團前進嘉縣獵地，找漁民合作，搭建戶外型及室內型「漁電共生」養殖，目前已有1處專區及2處室內場搭建中，養殖產業轉型改變中。
綠能光電獵地集中義竹鄉及布袋鎮；養殖漁民說，白蝦育成率低，吳郭魚、虱目魚、鱸魚等生產過剩，利潤少也影響魚塭租金，義竹每公頃年租金5至6萬元，綠能光電業者開出每公頃年租金35至40萬元，雖要綁約20年，但漁民不必投資養殖有租金拿，樂得將魚塭出租綠能業。
義竹養殖區今年有上百公頃不再放養，台泥綠能在義竹及布袋交界處，申請1處廣達77公頃的戶外型「漁電共生專區」，其中4成覆蓋架設太陽能光板，6成做養殖使用。
另，在屏東縣推動漁電共生有成的向陽集團董事長陳貴光，日前拜會縣府經發處長江振瑋，說明漁電共生願景，包括循環經濟等產業技術結合，預計3年後太陽光電裝置容量將達300MW，投資金額達200億元。
向陽漁電共生規畫，與取得合作意向書漁民合作，不會排擠養殖業權益，為守護嘉義沿海養殖漁業，力求永續傳承，江振瑋樂觀其成，將提送縣府與經濟部能源局組成的再生能源漁電共生工作小組，協助加速行政作業程序。
農業處漁業科說，釋放農地作再生能源嚴格審查，除非該土地耕作困難或3年以上廢棄養魚塭，否則不同意釋出使用，嘉縣漁電共生計台泥綠能申請戶外型漁電共生專區1處，目前還在容許使用審查階段；向陽集團申請義竹鄉室內型漁電共生養殖設施2案興建中，另7案申請中。
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