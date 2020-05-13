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嘉縣開放師生員工不必戴口罩 盧秀燕：不把開放當比賽
全台超過一個月以上沒有新冠確診案例，嘉義縣已宣布開放師生、員工不必戴口罩，台中市長盧秀燕上午被問及台中市是否考慮也這麼做？她說，台中市是281萬人的都市，人口密集度高，她不會把開放當比賽，會以市民健康與防疫為優先，每一個開放的項目都會經過公衛和防疫專家後再考慮是否開放。
台中市有411個社區照顧關懷據點因防疫需要而關閉，市長盧秀燕昨宣布開放並展開防疫新生活後，上午到台中公園參加北區傳愛新興社區照顧關懷據點的活動，關心長輩們活動的情形。
盧秀燕到達前經過另一群正在辦活動的市民們時，被大家半途「攔截」活家常及合影，顯見大家對於防疫做得好而能在公園裡正常運動顯得十分開心。
盧秀燕接著到達傳愛新興社區照顧關懷據點時，受到大家唱歡迎歌歡迎，她並與社區長輩一起跳草蜢仔弄雞公的扇子互動防疫舞，現場氣氛熱絡。
盧秀燕說，先前因為新冠肺炎疫情，暫時停止據點健促活動，讓長輩們配合防疫政策待在家，但是本土案例連日來都零確診，很多長輩告訴她，大家都很期待回據點活動。她說，原本的共餐仍是以餐盒供應，希望大家做好這一步，接下來其他的開放才能順利進行。
現場的長輩們對於據點能重新開放都開心極了，他們開心的跳舞、合影，盧秀燕活動中還刻意上前告訴媒體，長輩們身上別著的貼紙上的數字就是年齡，其中有一百歲的王姓人瑞，還有90歲的賴姓女市民等，盧秀燕都與他們熱烈互動。
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