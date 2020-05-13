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台南博物館節展開 送特色口罩套卡哇伊

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南博物館節活動上午在水交社文化園區啟動，活動中有許多特色的小紀念品。記者修瑞瑩／攝影
台南博物館節活動上午在水交社文化園區啟動，活動中有許多特色的小紀念品。記者修瑞瑩／攝影

第4屆台南博物館節活動上午在水交社文化園區啟動，今年因應疫情主辦單位除了相關的活動特別推出6檔的博物館Online活動，在線上就能夠逛博物館。

為響應518國際博物館日，台南領先全國辦理的「台南博物館節」已經邁入第4年，上午於水交社文化園區舉行的「2020臺南博物館節」記者會， 由黃偉哲市長親自主持、宣告活動正式展開，現場同時發表今年度台南博物館節宣傳影片。影片主角、近期在歌手光良新歌MV中演出爆紅的氣質女星范宸菲也共襄盛舉為台南博物館節宣傳。

黃偉哲表示，來臺南最有氣質的旅遊，就是參觀博物館。而台南不愧為博物館之邡，共有57個博物館，歡迎大家一起來逛逛。

文化局特別彙整了5條有趣的博物館路線，包含「船」、「老建築」、「 糖鹽產業」、「天文地理」以及「網美秘境」等不同主題所串聯的路線，歡 迎大家用有別以往的套裝行程方式體驗臺南博物館的豐富多元。民眾只要在 5月16及17日的六日周休假期，前往前述5條路線的15處館舍，每館入館前50名都將獲得博物館節限量創意小禮，其中包含了特殊花色的口罩套，相當可愛。

而由大專校院與館舍攜手推出、評價逐年提高的「館校合作特展」今年則推出5檔，包含崑山科技大學分別在1661台灣船園區推出〈小小水手出航囉 !〉、王育德紀念館推出〈阿爸!阿母!我欲學臺語!〉以及大地化石礦石博物館〈奇礦星球〉;成功大學在台灣史前文化博物館南科考古館推出〈非常日常〉;樹德科技大學則與台南.家具產業博物館合作策畫〈2020臺灣家 具原創展(II)〉。

更多資訊請上台南市政府文化局網站、「藝遊臺南」臉書粉專或活動網站http://tnmf.tainan.gov.tw查

台南博物館節活動上午在水交社文化園區啟動。記者修瑞瑩／攝影
台南博物館節活動上午在水交社文化園區啟動。記者修瑞瑩／攝影
台南博物館節活動上午在水交社文化園區啟動。記者修瑞瑩／攝影
台南博物館節活動上午在水交社文化園區啟動。記者修瑞瑩／攝影

博物館 臺南 文化局

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