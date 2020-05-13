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校園小朋友脫口罩超開心 翁章梁：嘉義縣非率全國之先
國內新冠肺炎疫情連續30天無本土案例，疫情趨緩；嘉義縣長翁章梁昨天宣布，今天起縣府及所屬機關、國中小學及幼兒園，不硬性規定戴口罩；天氣炎熱，許多小朋友進校園，脫下口罩超開心；翁章梁強調，嘉義縣並非率全國之先，開放校園可以不戴口罩，教育部及中央疫情指揮中心未下令校園戴口罩，「從未強制，何來開放！」
翁章梁指示教育處調查全國各縣市，有無強制規定進入校園要戴口罩，調查結果，目前有宜蘭縣、基隆市、新北市、嘉義市及花蓮縣等5縣市強制規定，縣市大多未強制規定，鼓勵師生戴口 罩。
翁章梁說，當初他下令學校戴口罩，是因為放清明節連假前，當時疫情及社會氛圍，擔心有社會染疫風險，後經連假結束檢視，國內至今連續30天無本土案例，疫情趨緩，恢復清明連假前狀態，不硬性規定校園戴口罩，但仍要維持勤洗手、量體溫等防疫作為。
教育處長陳添丁說，疫情指揮中心4月1日本來就認為校園不用強制戴口罩，是因為有清明連假的背景，「禦敵從嚴」才要求，現在疫情已經趨緩，所以校園恢復原有防疫作為， 包括量測體溫及勤洗手等，不硬性規定戴口罩，當然師生認為個人有需要還是能戴。
早上許多學生仍戴口罩上課，當教師宣布可以脫口罩，學生脫下口罩超開心，教師說，天氣炎熱，教室沒有冷氣，戴口罩悶熱，上課說話不方便，脫口罩恢復校園正常生活。
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