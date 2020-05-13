台東寄養家庭不足 縣府盼熱忱家庭夫妻加入寄養行列

寄養家庭減少，台東縣政府委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台東分事務所辦理「打開家門、讓愛住進來」寄養家庭招募活動，呼籲民眾加入家扶寄養家庭行列。縣長饒慶鈴呼籲熱忱家庭夫妻加入寄養行列。

縣長饒慶鈴表示，因應全國近年寄養家庭招募困難，恐衍生照顧缺口，非常希望年齡在25歲至65歲間有愛心及熱忱的家庭夫妻，雙方為國中學歷以上、穩定工作收入、家裡有足夠空間、無不良素行紀錄者加入。

縣府社會處統計，台東縣寄養家庭戶數從102年至108年間的56戶逐年銳減至43戶，每年只有4至5戶新寄養家庭加入，不足以負荷新增寄養童，面對寄養家庭新增數量萎縮，長期下來將引發寄養資源不足的危機。

社會處表示，今年寄養家庭招募，透過持續推廣寄養家庭招募宣導，號召更多合適的家庭投入，招募活動詳情「台東家扶中心」寄養組，電話：089-342085。或上網http://www.ccf-tt.org.tw/service/service-2.html。