野地藤蔓木玫瑰 她的創意為偏鄉社區創造數十萬元商機

台南佳里漳洲社區因大面積栽種木玫瑰，透過勞動部多元就業計畫人力進駐，發展出木玫瑰文創產業，51歲的侯美珠更是幕後憑著過去擔任多年拼布老師經驗，將木玫瑰融入設計與美感，開發木玫瑰花束、療癒盆栽、名片架等文創商品，銷量穩定成長，每年替社區帶進數十萬營收，為產業帶來生機。

侯美珠當過10年拼布老師，因職業倦怠想轉換跑道，透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心推介到漳洲社區擔任多元就業計畫人員，學習導覽解說，帶著民眾體驗各式農事與木玫瑰DIY，同時也開發木玫瑰相關文創產品，行銷社區農產。

「工作愈做愈有趣！」有別於過去一成不變的工作型態，侯美珠在社區裡重新找回工作熱情，她運用以往對美感的敏銳度，將木玫瑰變身為有質感的花藝作品，應用在節慶花圈、新娘捧花、立體卡片、療癒盆栽與名片架等，每次新推出的商品都讓遊客驚艷不已。

侯美珠說，木玫瑰不是玫瑰花，是旋花科蔓藤類植物，開花後結成的果實「蒴果」成熟後會不規則開裂且呈木質化，宛如一朵褐色乾燥玫瑰花，相當適合做乾燥花藝的材料，為此，她甚至還自費學習不凋花藝課程，希望開發更多樣化的木玫瑰花藝產品，幫助社區增加營收，永續經營。

多元專案經理朱靜珊說，漳洲社區近年積極推廣文化生態與社區產業，同時利用木玫瑰發展特色文創商品，因不少人沒見過木玫瑰，遊客詢問度大增，再加上可以客製，價格從120元至1500元不等，銷量逐年成長，所得盈餘也全數回饋社區。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署在轄區推動多元就業方案，將人力導入地方協助產銷、活化產業，同時釋出就業機會，幫助中高齡、身心障礙民眾重返職場、穩定就業，方案執行至今已釋出近1萬個工作機會，讓不少優秀人才在地方被看見。