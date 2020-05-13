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美國惠氏藥廠總裁也參展 拍鳥俱樂部年度作品展驚艷

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
拍鳥俱樂會年度會員作品展精彩作品。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展精彩作品。圖／黃蜀婷提供

拍鳥俱樂部是由來自全台的生態攝影愛好者所組成，成員已突破5300多人，從政府官員、公司董事長到大學教授等，第五屆「瞬影。永恆聯展」在台南市新化區楊逵文學紀念館登場，不僅是愛鳥、拍鳥及愛護野生鳥類及其棲地環境的攝影愛好者一起交流，並提供珍稀難得的作品，讓參觀大眾可以近距離觀察到難得一見的鳥類，潛移默化深植保育觀念，16日開幕茶會當地新化高中熱舞社將來熱情演出。

黃蜀婷表示，拍鳥俱樂部有來自台灣國內知名鳥類生態攝影觀察家參展，像美國惠氏總裁王文德，王文欽兄弟檔，擔任黑面琵鷺家族顧問海大教授張順雄，台南市生態保育學會副總幹事黃永豐，台灣野鳥協會前理事長現代顧問呂宏昌等，還有日本鳥類生態攝影家金子阿將和太太金子秀，因在茄萣濕地結緣，今年也加入社團及參展。

每年展出作品內容涵蓋台灣特有種鳥類以及中國和世界各國鳥種，今年有像瀕危的草鴞、神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗，忍受極地負3、40度低溫拍攝的雪鴞、燃燒生命飛越喜馬拉雅山的蓑羽鶴、時速達300公里的游隼、以螞蟻為主食的地啄木，還有難得一見在北韓無人島拍攝的黑面琵鷺育雛等，她主動拜訪新化地區學校，尤其是兒子母校新化高中校長更是大力相挺，立刻安排學生參觀，熱舞社團也將在開幕茶會主演。

拍鳥俱樂部是2016年4月14日由黃蜀婷發起籌組，她因兒子楊子誼小學開始拍攝鳥類生態，陪伴兒子進而自己成為拍鳥人，因是英文老師，社團不只是凝聚成員感情，也希望為台灣生態保育的共識與力量盡一份心力，從鳥類的拍攝及生態觀察，推展賞鳥、拍鳥活動及鳥點鳥訊分享，攝影器材認識及技術交流，進而結交到更多的朋友。

在每年社員聯展交流期間，外地的鳥友會有住宿美食及攝影的需求，黃蜀婷盼每年不只是作品欣賞，技術交流，更希望能推動生態旅遊，生態教育及生態保育的三贏。

拍鳥俱樂部年度會員作品展在楊逵文學紀念館展出，吸引各地鳥友來參觀交流。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂部年度會員作品展在楊逵文學紀念館展出，吸引各地鳥友來參觀交流。圖／黃蜀婷提供
神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗。圖／黃蜀婷提供
神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂部會員人數超過5千多人，年度會員作品展在楊逵文學紀念館展出，吸引各地鳥友來參觀交流。圖／黃蜀婷提
拍鳥俱樂部會員人數超過5千多人，年度會員作品展在楊逵文學紀念館展出，吸引各地鳥友來參觀交流。圖／黃蜀婷提
拍鳥俱樂部年度會員作品展在楊逵文學紀念館展出，吸引各地鳥友來參觀交流。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂部年度會員作品展在楊逵文學紀念館展出，吸引各地鳥友來參觀交流。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展精彩作品。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展精彩作品。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展精彩作品。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展精彩作品。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展精彩作品。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展精彩作品。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展精彩作品。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展精彩作品。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂部年度會員作品展在楊逵文學紀念館展出，吸引各地鳥友來參觀交流。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂部年度會員作品展在楊逵文學紀念館展出，吸引各地鳥友來參觀交流。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展，難得見到的以螞蟻為主食的地啄木。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展，難得見到的以螞蟻為主食的地啄木。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展，難得一見黑面琵鷺育雛精彩畫面。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展，難得一見黑面琵鷺育雛精彩畫面。圖／黃蜀婷提供
雪地裡的天鵝。圖／黃蜀婷提供
雪地裡的天鵝。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展精彩作品。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂會年度會員作品展精彩作品。圖／黃蜀婷提供

攝影 生態保育 黑面琵鷺

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