全國技能競賽人才的搖籃 亞餐在校生及畢業校友爭光

台南市亞洲餐旅學校在全國性餐飲競賽中再創佳績，三年級學生鄭俊良參加全國技能競賽分區賽榮獲南區西餐項佳作，為台南唯一在西餐項目獲獎的選手。校長陳一鳴表示，鄭俊良參與跨年齡層的競賽，且能夠脫穎而出，相當不易。

此次競賽亞洲餐旅學校共參與中餐、西餐、烘焙等3項比賽，分別有3名學生挺進決賽，也是台南地區唯一入圍決賽的選手。不僅如此，校友就讀大學後也精進技術，其中高詰貽榮獲北區西點製作項第2名，吳柏霖獲得南區麵包製作項第5名，陳毅娟則拿下南區西點製作項佳作。

鄭俊良在高二時就參加了全國技能競賽南區分區賽，但鎩羽而歸，他不氣餒，1年來利用放學後努力練習，並參加比賽累積經驗，在這次比賽獲得佳績。

指導老師莊弘一表示，全國技能競賽須與高中生、大專生及社會青年共同競技，高中生原本在技術和經驗上就略顯稚嫩，但透過反覆的練習及操作，還是可以彌補水準上的落差。不過，一練就是4、5小時，備極辛苦，但這些練習就是比賽時脫穎而出的養分。

校長陳一鳴說，畢業校友能在升大學後，持續在全國餐旅技能相關賽事發光發熱，全體師生倍感榮耀，在校生與畢業校友的表現均為亞餐的優質教學做了最佳見證。