台灣最大 六輕海水淡化廠2年後完工

國內最大的海水淡化廠預定2年後完成，台塑石化公司斥資53.4億元，引進世界先進的海淡設備，預定每天可產高達10萬噸的淡水，減輕枯水期用水壓力，是國內歷來最大的海淡投資案。經濟部長沈榮津昨天前往六輕視察，對台塑維護水資源用心表示肯定。

沈榮津昨應立委蘇治芬邀請，會同工業局、水利署官員到六輕視察海淡工程，台塑石化董事長陳寶郎陪同。陳寶郎說，台塑投資53.4億元，去年8月在六輕最靠海的3.3公頃土地，動工建造海水淡化廠，預定2022年8月完工，將成為國內最大海水淡化廠，供應六輕用水。

台灣最大 國內最大的六輕海淡廠積極趕工，將於2年後完工啟用，可日產10萬噸的淡水，減少枯水期用水壓力。經濟部長沈榮津（左三）在台塑石化董座陳寶郎（右二）陪同下，視察六輕海淡廠的施工進度，並對台塑配合水資源政策表示肯定。 記者蔡維斌／攝影

陳寶郎說，目前六輕用水購買集集攔河堰的水不到5%，為滿足用水，六輕推動節水計畫，已從建廠之初的日需水量36萬噸降至目前約24萬噸；儘管海淡用電量高並非最環保的作法，且製水成本比一般用水高出約4倍，每噸約44元，但六輕將用最省電和環保方式完成海淡廠。

六輕工程人員說，海淡計畫採用發展成熟的以色列逆滲透專利製程，參考美國佛羅里達坦帕灣及澳洲亞珀斯等先進海淡廠作法，取水來源及排放的濃縮海水採用密閉式管線工程，經過800公尺渠道充分混合後再排入大海，沒有海事工程，排放更達排標，完全不影響海洋生態及周遭環境。

陳寶郎表示，該計畫可年產水量1700萬噸以上，平均日產水量8到10萬噸，雖未能滿足六輕單日24萬噸需水量，但能大幅減輕枯水期用水壓力，所以即便成本高，仍會配合政策走。