閏月為父母添壽風俗被遺忘 朝天宮董座親自下廚敬獨老

雲林縣北港鎮77歲「美代阿嬤」，膝下無子女，獨居狹暗陋屋，由於古代風俗潤月之年，女兒需回娘家為父母獻上豬腳麵添壽，今年閏四月，這對大病初癒的她，子女添壽更是遙不可及的夢，北港朝天宮董事長蔡咏鍀和妻子也是縣議員黃美蘭，親自下廚為阿嬤添壽，愛的馨香飄滿屋，老人家喜悅又感動，老眼泛淚直說「太好吃了！」。

今年閏四月，依傳統古俗出嫁的女兒要帶豬腳麵線回娘家幫父母添壽，這項為親添壽的古俗早被許多人遺忘，華山基金會為獨老圓夢，今天由長期為基金會出錢出力的北港朝天宮董事長蔡咏鍀及其妻黃美蘭，共同完成這項溫馨任務。

北港東陽里長吳春美帶領蔡咏鍀夫婦，在華山社工陪同下，來到「美代阿嬤」的家，小巷陋屋難得盛客造訪，阿嬤樂得不知如何接待賓客，「阿嬤，別忙我們是來為您做飯的」蔡咏鍀和黃美蘭帶來豐盛的滷豬腳、麵線和蔬菜，告訴阿嬤好好休息今天換他們下廚作飯，為老人家添添壽。

趁著鍋子烹燉著菜餚，老人家細說自己過往，尤其母親節剛過，她總是看著鄰居子女回家歡樂過節，而她卻獨守父親留下的簡陋小房，未婚一直獨居的她，日子過得簡樸孤單，但求平安過日，從不敢奢望親情歡樂。

過慣了一個人生活的她，8年前華山基金會開始主動關懷，逢年過節送送物資，陪陪老人家，讓阿嬤覺得自己不再孤單，心情漸漸開朗。不料，前陣子一場大病，苦惱著沒人陪她就醫，一度想放棄治療，沒想到小病拖成大病，日前在志工協助下就醫，開刀手術才慢慢康復，她感謝華山志工當他生活靠山。

大病初癒的她，今天能吃到朝天宮董事長蔡咏鍀親手做的飯菜，高興到說不出話，蔡咏鍀和黃美蘭在廚房忙東忙西，近午，端出一盤香噴噴的豬腳麵線，並為老人家獻上祝福，要老人家安心休養「健康呷百二！」，阿嬤流出喜悅之淚，說這是她一生中吃到最好吃的豬腳麵線。

阿嬤說，逢潤月，出嫁的女兒要為父母送豬腳麵線添壽，這個古俗早被忘了，沒想到志工和蔡董事長還記得，她真是太高興了。