台南推新營美術園區 水圳沿線打造藝文走廊

台南市政府推動新營美術園區計畫，針對嘉南大圳新營支線水圳沿線進行景觀改造，建構戶外型美術園區。台南市長黃偉哲今天前往視察，希望完工後成為優質戶外藝文創作空間。

整體計畫預計今年6月正式完工，黃偉哲感謝各界及議會的支持讓大新營地區增加公共建設，他表示，相信新營綠川整治美化後比起台中綠川一點都不遜色。不但具有排水排洪功能，讓居民生活安全無虞，更具有社區美化、休閒的功能，提供居民優美的休閒遊憩空間。

黃偉哲說，「新營美術園區」計畫工程完工後，更將是觀光客自新營火車站步行至新營文化中心參與藝術活動的新藝文大道，打造大新營地區成為雲嘉南文化藝術重鎮，並營造優質戶外藝文創作空間。

台南市政府文化局長葉澤山表示，「新營美術園區」計畫為大新營地區重要建設之一，分期針對嘉南大圳新營支線水圳東起民治東路、西至復興路進行2公里的景觀改造；園區周邊重要節點及台南市歷史建築新營縣府日式木造官舍同步修繕，逐步建構戶外型美術園區。

葉澤山指出，新營文化中心為雲嘉南藝文策略聯盟據點之一，美術園區自民國100年計畫執行以來，針對原大圳北岸的「公園道」環境改造工程，已陸續於100年至105年完成，並配置藝術家不二良的「童年狂想曲－新營小鼠」公共藝術。