護理師：對安養院印象很差！ 如今「把植物人當家人」

台灣目前新冠肺炎疫情日趨漸緩，除仰賴政府公衛系統控制確實，在第一線捍衛國人健康的醫護人員更為辛勞。而在創世基金會也有一群辛苦的護理人員，一年365天陪伴在植物人身邊，按時替院民翻身、叩背、灌食等，悉心照料他們的生活起居。

創世斗六分院唯一的到宅護理師張喜婷直言，「本來對安養院印象很差！」結果一轉眼已來到創世擔任6年護理師，她說，創世主要服務為植物人安養，跟她印象中的安養院照護非常不同，依稀記得當年一走進創世安養院，映入眼簾的是空間乾淨整齊、植物人「白白胖胖」感覺營養很好的第一印象，從此讓她改觀，決定到創世服務，以護理專業照顧臥床的植物人。

個性外向，喜歡接觸新事物的張喜婷，不安逸於現狀，因此自薦從院內護理師轉任「到宅護理師」，至今2年過去，越做越有心得。她說，每天跟著服務員走進社區，到不一樣的個案家中為他們原床泡澡，或指導個案家屬護理方法、照顧技巧，給予心理支持及物資支援等，讓她深感「將心態調整好」很重要，因為唯有將植物人當成正常人照顧，讓他們有正常的作息與互動交流，並將個案家屬當成家人，才能從中獲得感動與成就，也因為這份工作，讓她對生命有了更深的體會。