影／曾文水庫鋒面來臨「人工增雨」 三天降雨僅50毫米

今年第一波鋒面梅雨來臨，台灣最大水庫曾文集水區今天累積降雨量才19毫米，水利署進行「人工增雨」，過去3天降雨總共不到50毫米，水庫進水近60萬噸對儲水挹注不大，不過大面積降雨有助減少灌溉用水需求，希望氣象局預測周末出現的颱風外圍環流能大量降雨。

南部水資源局副局長鄒漢貴表示，氣象預報梅雨鋒面從北部南移，這兩天為把握難得的降雨雲系啟動人工增雨作業，希望再梅雨鋒面來臨時多下一些雨，不過從降雨量顯示效果還不明顯。

南部水資局監測資料顯示，曾文水庫水位193.16公尺，有效蓄水量4484萬立方公尺，蓄水率13.82%，今天累積到下午4點降雨量19.1毫米。另一主要水庫南化水庫集水區降雨36.5毫米，有效蓄水量約1255萬噸，蓄水率13.82%。