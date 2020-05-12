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疫情趨緩 嘉義縣逐步鬆綁開放社區活動仍不共餐

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
疫情趨緩，嘉義縣逐步鬆綁防疫限制，即日起開放社區活動仍不共餐，圖為社區老人健康促進活動。圖／縣府提供
疫情趨緩，嘉義縣逐步鬆綁防疫限制，即日起開放社區活動仍不共餐，圖為社區老人健康促進活動。圖／縣府提供

國內今日無新冠肺炎新增病例，更是本土零確診滿月的日子，疫情趨緩，球賽開放鬆綁、婚宴餐廳限制解禁；嘉義縣長翁章梁下午主持防疫會議，宣布即日起縣府及所屬機關（含學校幼兒園），不硬性規定戴口罩；開放社區據點活動，但不共餐，採外帶餐盒；3+1行動醫療車18日啟動服務；校園及活動中心可在遵守防疫規範下外借。

翁章梁強調，防疫新生活，逐漸研議鬆綁防疫措施，並逐步放寬條件，落實戴口罩、勤洗手、量測體溫等，建立實名制、人流管制和環境消毒，逐漸開放各項社區健康促進活動，如長青活力站、社區關懷據點、長照C據點、老人食堂等，共餐部份續採外帶餐盒方式提供；長青學苑將在7月下旬恢復正常開課。

針對縣府地下室員工餐廳，將適度開放用餐座位，採梅花座方式，兼顧防疫及同仁用餐方便性，翁章梁說，原規定的防疫措施，隨著疫情趨緩逐漸調整及放寬。

中央提出「防疫新生活」運動，幾項大原則包含室內非特定活動必須戴口罩、若無戴口罩保持社交距離、用餐採梅花座，降低傳染度。「防疫措施視情況調整，絕不輕忽！」翁章梁說，因應連續30天無本土案例，縣府逐漸放寬防疫措施，遵從中央「防疫新生活運動」規定。

衛生局代理局長趙紋華強調，防疫新生活運動，不外乎遵循量體溫、勤洗手、保持社交距離、落實人流管制、若有發燒或呼吸道症狀，務必戴口罩速就醫等防疫規則。

口罩 翁章梁 社交距離

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