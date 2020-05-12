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爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

疫情趨緩 嘉縣大林烏殼綠竹筍外銷加拿大

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林鎮筍農每天清晨採收烏殼綠竹筍後直送集貨場清洗，維持生筍的新鮮度。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林鎮筍農每天清晨採收烏殼綠竹筍後直送集貨場清洗，維持生筍的新鮮度。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣大林鎮為全台烏殼綠竹筍栽種面積最廣的地區，受疫情影響外銷通路受阻，嘉義縣政府日前媒合大林鎮上林蔬果生產合作社與豐如國際股份有限公司，今天將1100箱13.2公噸的烏殼綠竹筍裝櫃，出口至加拿大溫哥華，隨著疫情趨緩，預計未來可持續外銷海外市場。

農業處表示，烏殼綠竹筍產季為每年3月至10月，外殼淡黑綠色，表皮有黑色絨毛，植株較綠竹筍高大粗壯，筍體直立，每支竹筍重1.2至1.5公斤，長度 50公分以下，大林鎮因土質為鬆軟的半砂土，溫度平均維持28至32度間，適合各品種竹筍生長。

上林蔬果生產合作社理事主席張竣傑表示，合作社1年約出貨2000公噸，其中外銷約占6分之1，筍農每天清晨採收後直送集貨場清洗，依大小和重量分級包裝及預冷處理，以維持生筍的新鮮度，現正是烏殼綠竹筍口感最佳的季節，鮮甜清脆，紅燒炒煮燉湯涼伴皆適宜，是夏日消暑解熱的好食材。

嘉義縣長翁章梁表示，全世界的農產品貿易因疫情關係受到一定程度衝擊，部分產品被列為管制貿易，縣府和貿易商、合作社結合拚外銷，協助筍農打開疫情通路，政府也針對農漁業提出紓困措施，內銷部分則媒合遠東集團city'super超市，另在全聯、家樂福等超市體系都可買得到。

嘉義縣政府今天將1100箱13.2公噸的烏殼綠竹筍裝櫃出口至加拿大溫哥華，預計未來可持續外銷海外市場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天將1100箱13.2公噸的烏殼綠竹筍裝櫃出口至加拿大溫哥華，預計未來可持續外銷海外市場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天將1100箱13.2公噸的烏殼綠竹筍裝櫃出口至加拿大溫哥華，預計未來可持續外銷海外市場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天將1100箱13.2公噸的烏殼綠竹筍裝櫃出口至加拿大溫哥華，預計未來可持續外銷海外市場。圖／嘉義縣政府提供
現正是烏殼綠竹筍口感最佳的季節，鮮甜清脆，紅燒炒煮燉湯涼伴皆適宜。圖／嘉義縣政府提供
現正是烏殼綠竹筍口感最佳的季節，鮮甜清脆，紅燒炒煮燉湯涼伴皆適宜。圖／嘉義縣政府提供

疫情 嘉義 生產合作社

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