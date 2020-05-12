民雄校區基地台 嘉義大學同意6月底前拆除

電信業者在嘉義大學民雄校區設置基台地，與民雄農工僅一牆之隔，造成民雄農工的師生不滿，今天兩校召開協調會，決議立即停工，限期電信業者在6月30日前拆除。

今年4月電信業者在國立嘉義大學民雄校區施做基地台，但基地台與民雄農工機械科等專業教室相距僅50公尺，師生憂心影響健康，希望能拆除。嘉義大學、民雄農工、民雄鄉地方人士及電信業者代表，今天召開協調會協商。

國立民雄農工校長鍾順水表示，今天的決議就是6月30日前，將基地台拆除，嘉大同意收到民雄農工的函文，就會按照決議內容處理。

嘉義大學副校長楊德清表示，學校對基地台設置，無預設立場，對今天的決議完全予以尊重決定，並將依照協商的內容，在限期內請電信業者完成基地台拆除作業。

嘉義大學指出，民雄校區10多年前就有學生及家長反映通訊訊號不好，對外聯繫常沒訊號，民國94年校方曾與民雄農工校長、多家電信業者等會勘興建基地台地點，後來因故延宕，直到107年又常接到訊號不良的抱怨，直到去年10月電信業者獲國家通訊傳播委員會（NCC）核准建基地台，今年4月動工。

嘉義大學表示，在興建基地台前，進行校內線上投票，有8成師生同意，興建地點是經電信業者安全評估後決定，並不是由校方決定。