振興花卉產業 嘉義縣辦國小花藝課
嘉義縣政府日前向農糧署爭取經費補助，由農業處及教育處共同辦理縣內12所國小花藝教育課程，預計辦理77場次，振興嘉義在地花卉產業，嘉義縣長翁章梁等人今天前往新港國小關心學生的花藝課程，並親自完成一盆花藝作品。
翁章梁表示，花卉不是生活必需品，內外銷易受各種因素影響，雖以往新港鄉種植的洋桔梗主要銷往日本，大林鎮的文心蘭多外銷到美國及日本，但美國、日本疫情嚴峻，讓外銷訂單銳減、運費增加，國內內銷也萎縮，直接影響花農生存。
嘉義縣政府表示，這次的花藝課程邀請花藝老師到縣內12所國小上課，讓嘉義縣未來的下一代認識在地花卉產業，及培養花藝生活美育，預計將辦理77場次，約2000位學童受益。
翁章梁、新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、陳文忠等人現場以在地花材共同完成一盆花藝作品，新港鄉花農也獻上花束，感謝翁章梁在疫情期間辛苦守護嘉義縣民的健康及支持花農，現場氣氛歡樂且溫馨。
嘉義縣政府表示，縣府1樓休憩空間特別運用縣內盛產花卉作花藝布置，供洽公民眾及機關工作同仁賞花療癒心情，並推動網路團購優惠刺激買氣，鼓勵民眾採買在地花卉，為家庭增添幸福氣氛，共同幫助花農度過難關。
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