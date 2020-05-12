台南新化老街3老屋燒毀重建 黃偉哲勘察宣布再修11棟

台南新化泰香餅舖等三家老街店舖火災受損，市長黃偉哲今天勘察新化老街上曾受祝融之災毀壞的3戶修復成果，並宣布今年再啟動新化11棟老屋的立面修復工作。黃偉哲表示，很高興看到曾受祝融毀損的三家老街店舖，整修後能夠以原老街保持的景觀面貌，嶄新呈現。接下來市府將再投入約1千萬元整修西側11戶街屋立面，期待明年新化年貨大街活動舉辦前完成，希望保存新化老街，假日都吸引南來北往觀光客來參訪。

黃偉哲指出，新化老街過去在台南縣時期也曾經整修過，不過那個時候街道是青石的鋪面，車輛行駛的時候發出很大的噪音，造成兩邊的商家都幾乎晚上沒有辦法睡覺，可見在文化及景觀方面，還是要注重實用，因此未來整體老街整修「也要顧及到實用」，譬如所有老街店鋪會要求做好消防安檢、設施包括住宅火警警報器，兼顧到實際實用與景觀維護。

黃偉哲也感謝11戶屋主以及帶動新化老街重生的在地文化工作者，「他們的努力與覺醒，是全國老街的典範」。他說，近年市府從點、線而面循序漸近切入已發揮多方協力效果，現在私有屋主和經營者對老屋價值已更有深入認識，市民也逐漸體認到歷史街區與歷史老屋也都是台南寶貴的歷史資產。這幾年台南轉化出新的空間治理模式，殊堪為歷史城市表率，也展現台南文化立市的高度與格局。

前年3月新化老街泰香餅鋪因火災致老屋立面及內部付之一炬，周姓屋主隨即向文化局申請該年度老屋立面整修；考量屋主有恢復街景立面意願且願自籌經費共同辦理，台南市歷史街區振興委員會同意委託專業進行勘查及設計施工，去年中完成鄰接共3棟老屋修復，修繕金額為174多萬元。

市府表示，「老屋立面專案」以老屋的歷史價值、預期效益及公益性等多元面向進行綜合評估，由專業團隊媒合調查、並經本市歷史街區振興委員會決議後等付諸執行。目前老屋立面整修計畫區域包含鹽水、善化、麻豆、玉井、府城、新化等6區，藉由相關計畫成果，市府也號召更多老屋屋主能加入保存行列，共同維護歷史街區老屋風貌的完整性，提升居住環境的文化品質。