快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太熱了！嘉義市議員要求市府讓國中小學開冷氣

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市民生國中在各個教室加兩支立扇，希望讓學生不要處於高溫環境。本報資料照片
嘉義市民生國中在各個教室加兩支立扇，希望讓學生不要處於高溫環境。本報資料照片

全台最近爆高溫，嘉義市多名議員今在議會質詢時說，國中小學全面裝設冷氣，但至今卻仍無法開，造成學生在高溫環境下學習，尤其又面臨國中會考，會因氣溫造成學習不理想，教育處應立即開放各校使用冷氣；市府教育處長林立生說，冷氣已驗收的國中小學，可在安全無虞下，開放使用冷氣。

市議員黃大祐說，現在氣溫動輒30幾度以上，因疫情關係學生要戴口罩，在高溫環境下很不舒服，在教室內又不能開冷氣，可說處於「水深火熱」狀態。

市議員黃露慧說，氣溫跟學習有很大關聯，美國研究顯示，每上升攝氏10度，會讓學習成績下降12％，許多家長、學生都向她反映學生心情浮躁，無法集中學習。

黃露慧說，教育處認為因疫情不能開冷氣，但現在各行各業誰沒開冷氣，連議會開會都要開冷氣，全面裝設冷氣是市長黃敏惠的美意，現在裝好卻不開，尤其即將面臨國中會考，會考當天的氣溫預報高達34度，學生如何在炎熱氣溫應付考試，希望教育處盡快驗收，開放學校開冷氣。

林立生說，嘉義市國中小學冷氣雖然均已裝設，驗收完成有7校，但驗收缺失待改善有7校，尚待驗收12校，目前均依進度安排驗收期程，預計6月中下旬完成，另新換氣系統也在裝設中，也完成7校。

林立生表示，之前考量新冠疫情尚未完全趨緩，請各校暫緩使用冷氣以預防群聚感染風險，不過近日中央疫情中心已逐步放寬防疫措施，且因天氣炎熱影響學生學習，未來各校如已完成冷氣驗收及電力系統壓力測試運轉，可在安全無虞的前提下，開放使用冷氣。

林立生說，會請各校開冷氣時，開啟窗戶小縫約十公分的方式，來確保空氣流通，並限制在28度以上才能開冷氣，各校也要管制開啟的時間，例如早上10點到下午4點，市府也將持續督導各校驗收，解決高溫影響學生學習的問題。

疫情 高溫

延伸閱讀

錯過再等200年 日環食6月21日登場 嘉市有最好觀賞景點

影／酒店「新生活」仍無解 柯文哲再逆時中：戴口罩怎麼喝酒

柯文哲稱研究中央指引 沒想出酒店舞廳如何復業

日環食下月登場 錯過再等195年

相關新聞

閏月為父母添壽風俗被遺忘 朝天宮董座親自下廚敬獨老

雲林縣北港鎮77歲「美代阿嬤」，膝下無子女，獨居狹暗陋屋，由於古代風俗潤月之年，女兒需回娘家為父母獻上豬腳麵添壽，今年閏...

嘉義縣率先宣布國中小可以不戴口罩 小鎮醫師擔心疫情

國內今天無新冠肺炎新增病例，更是本土零確診滿月日子，疫情趨緩；嘉義縣長翁章梁在防疫會議宣布，即日起縣府及所屬機關（含學校...

護理師：對安養院印象很差！ 如今「把植物人當家人」

台灣目前新冠肺炎疫情日趨漸緩，除仰賴政府公衛系統控制確實，在第一線捍衛國人健康的醫護人員更為辛勞。而在創世基金會也有一群...

影／曾文水庫鋒面來臨「人工增雨」 三天降雨僅50毫米

今年第一波鋒面梅雨來臨，台灣最大水庫曾文集水區今天累積降雨量才19毫米，水利署進行「人工增雨」，過去3天降雨總共不到50...

疫情趨緩 嘉義縣逐步鬆綁開放社區活動仍不共餐

國內今日無新冠肺炎新增病例，更是本土零確診滿月的日子，疫情趨緩，球賽開放鬆綁、婚宴餐廳限制解禁；嘉義縣長翁章梁下午主持防...

超狂手持測速槍！台南兩熱點66天告發1249件

台南市南區今年只配發1支手持測速槍，在66天內已告發1249件交通違規。市警六分局今天說，手持測得超速告發的第1名是濱南...

台南新化老街3老屋燒毀重建 黃偉哲勘察宣布再修11棟

台南新化泰香餅舖等三家老街店舖火災受損，市長黃偉哲今天勘察新化老街上曾受祝融之災毀壞的3戶修復成果，並宣布今年再啟動新化...

太熱了！嘉義市議員要求市府讓國中小學開冷氣

全台最近爆高溫，嘉義市多名議員今在議會質詢時說，國中小學全面裝設冷氣，但至今卻仍無法開，造成學生在高溫環境下學習，尤其又...

參加摸蛤活動竟摔成植物人 家屬求償無門走訴訟

台南市七股區公所每年都會舉辦七股海鮮節，並讓民眾體驗「摸蛤仔兼洗褲」的樂趣，未料去年7月在六孔碼頭辦活動時，陳姓婦人從樓...

台南河樂廣場入列 英衛報評為全球10大頂尖新建築

台南最大規模的親水公園「河樂廣場」被英國三大報之一的「衛報」評選為世界頂尖十大新建築之一，與西班牙的Helga de A...

新營美術園區10年有成 黃偉哲視察「綠川廊道」

台南縣市合併後，近10年市府積極推動「新營美術園區」計畫，以新營文化中心為核心，針對嘉南大圳新營支線沿線進行景觀改造，建...

振奮人心！奧捷團重症母女恢復良好 女兒5採陰性今出院

國內新冠肺炎確診案例中，奧捷團累計有9人確診，當中雲林縣的陳姓母女檔成員，皆因重症收治於台大醫院雲林分院加護病房。經醫師...

熱門新聞

羅東渡小月30年老店驚傳歇業 業者證實只做到520

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

和美柑井里斷訊一周 民眾到場實測「原始生活」

彰化除肉圓還有什麼美食？ 在地人推「這兩樣」別縣市吃不到

超狂手持測速槍！台南兩熱點66天告發1249件

疫情趨緩 嘉義縣逐步鬆綁開放社區活動仍不共餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。