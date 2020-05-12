太熱了！嘉義市議員要求市府讓國中小學開冷氣

全台最近爆高溫，嘉義市多名議員今在議會質詢時說，國中小學全面裝設冷氣，但至今卻仍無法開，造成學生在高溫環境下學習，尤其又面臨國中會考，會因氣溫造成學習不理想，教育處應立即開放各校使用冷氣；市府教育處長林立生說，冷氣已驗收的國中小學，可在安全無虞下，開放使用冷氣。

市議員黃大祐說，現在氣溫動輒30幾度以上，因疫情關係學生要戴口罩，在高溫環境下很不舒服，在教室內又不能開冷氣，可說處於「水深火熱」狀態。

市議員黃露慧說，氣溫跟學習有很大關聯，美國研究顯示，每上升攝氏10度，會讓學習成績下降12％，許多家長、學生都向她反映學生心情浮躁，無法集中學習。

黃露慧說，教育處認為因疫情不能開冷氣，但現在各行各業誰沒開冷氣，連議會開會都要開冷氣，全面裝設冷氣是市長黃敏惠的美意，現在裝好卻不開，尤其即將面臨國中會考，會考當天的氣溫預報高達34度，學生如何在炎熱氣溫應付考試，希望教育處盡快驗收，開放學校開冷氣。

林立生說，嘉義市國中小學冷氣雖然均已裝設，驗收完成有7校，但驗收缺失待改善有7校，尚待驗收12校，目前均依進度安排驗收期程，預計6月中下旬完成，另新換氣系統也在裝設中，也完成7校。

林立生表示，之前考量新冠疫情尚未完全趨緩，請各校暫緩使用冷氣以預防群聚感染風險，不過近日中央疫情中心已逐步放寬防疫措施，且因天氣炎熱影響學生學習，未來各校如已完成冷氣驗收及電力系統壓力測試運轉，可在安全無虞的前提下，開放使用冷氣。

林立生說，會請各校開冷氣時，開啟窗戶小縫約十公分的方式，來確保空氣流通，並限制在28度以上才能開冷氣，各校也要管制開啟的時間，例如早上10點到下午4點，市府也將持續督導各校驗收，解決高溫影響學生學習的問題。