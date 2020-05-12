疫情趨緩 成大醫院明起開放門診大樓停車場

成大醫院今天表示，由於新冠肺炎疫情趨緩，從明天起將恢復開放門診大樓的停車場，方便就醫民眾停車，但其他管制措施包括進出管制、門禁管制等仍維持。

成大表示，全台已連續28天以上沒有本土病例發生，被認為是新冠肺炎疫情趨緩的指標；成大醫院將從5月13日起微調相關的管制措施：

一、醫院門診大樓及住院大樓入口處的管制持續，但防疫認證(TOCC)工作，將內移至診區、病房區繼續執行。

二、門診大樓停車場重新開放，來賓車輛可從勝利路2號門、小東路轉進面對成大社科院3號門車道進入。由3號門進入停車場車輛，請配合駐警及保全人員指揮，勿影響領藥車道。

三、門診大樓維持由面向小東路之「1號門」進出，勝利路「2號門」只出不進，「3號門」不提供人員進出。

四、門禁時間仍維持原來：

1.門診大樓開放時間為週一至週五07:00~20:00，週六07:00~11:00，週日關閉。

2.住院大樓：21:00~07:00管制進出。

五、請每個人維持最基本之量體溫、戴口罩、勤洗手之防疫對策，以堅守防疫效果。