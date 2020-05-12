參加摸蛤活動竟摔成植物人 家屬求償無門走訴訟

台南市七股區公所每年都會舉辦七股海鮮節，並讓民眾體驗「摸蛤仔兼洗褲」的樂趣，未料去年7月在六孔碼頭辦活動時，陳姓婦人從樓梯跌倒摔落，導致失能成植物人，家屬歸咎是樓梯未設置扶手才會發生意外，結果卻求償無門，轉而向議員求救，目前正走訴訟程序。

七股區公所區長徐屛屛表示，因該場地屬台江國家公園管理處轄管，有請家屬向台江申請國賠，這期間公所也多次前往探訪陳婦，表達慰問。事後，台江國家公園管理處也在樓梯設置扶手。

台南市民政局今天在議會備詢，議員陳碧玉指出，去年7月七股區公所在六孔碼頭舉辦摸蛤體驗，結果因樓梯沒有扶手，導致住在新市區的陳姓婦人跌倒，從樓梯滾下來，現在成了植物人。

陳碧玉說，家屬12月向她陳情，指這段時間區公所只是去探視，把責任歸屬歸給保險公司，但保險公司又踢給第三方公正單位，沒有作為；家屬因陳婦失能，必須讓她住安養中心，礙於沒錢去銀行借款又未果。

徐屛屛表示，因該地為堤防，很多地方沒有扶手，台江國家公園管理處在事後已於樓梯設置扶手。她說，該活動有辦理公共意外責任險，理賠要看雙方責任，責任歸屬已有向市府法制處說明，由於台江國家公園管理處拒絕賠償，區公所後續也有請家屬申請國賠。

陳碧玉指出，目前家屬選擇走訴訟程序，要向台江國家公園管理處及七股區公所求償，雖然地點是台江轄管，但公所辦活動卻未注意到公共安全，若一開始公所有直接跟家屬說明應向台江申請國賠，家屬在借不到錢的情況下，可聲請假處分，就能讓他們的醫療費、安養費用有著落。