台南河樂廣場入列 英衛報評為全球10大頂尖新建築
台南最大規模的親水公園「河樂廣場」被英國三大報之一的「衛報」評選為世界頂尖十大新建築之一，與西班牙的Helga de Alvear當代藝術博物館等建物齊名。
河樂廣場在興建之初，就曾被富比士雜誌評比「世界七大最令人期待的公園」之一，3月7日開幕以來，成為熱門的打卡景點，目前雖然因為南部缺水，園內無法蓄水，但仍吸引許多遊客。
台南市政府表示，衛報評選全球十大頂尖新建築，包括Museum of Contemporary Art Helga de Alvear(西班牙)、Beyond Survival Safe Space(孟加拉)、Mac House(西班牙)、Alex’s guesthouse(比利時)、Stone Garden(黎巴嫩)、Bó Mon preschool(越南)、Emergency Scenery(西班牙)、UHP synagogue(巴拉圭)、Fass school and teachers’ residence(塞內加爾)，還有台南的河樂廣場。
河樂廣場是市府花費多年時間完成的都更計畫中的一部分，拆掉原來台南地標之一的中國城老舊建物，邀請國際團隊設計興建，以純白的色系、與親水特色聞名。
市府都市發展局表示，河樂廣場之前已陸續受到國外媒體網站報導宣傳，包含英國「衛報」（The Guardian）、荷蘭「經濟日報」(Het FinancieeleDagblad)、跨國建築知名網站（ArchDaily）、英國「建築工業設計網站」（Dezeen），義大利「工業設計網站」（Designboom）、法國「人文科學雜誌」（SINCE&VIE）、德國「建築專刊」（DETAIL）、美國「綠色設計網站」（INHABITAT）、法國居家設計雜誌（ELLE DECTOR）等。
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