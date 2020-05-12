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新營美術園區10年有成 黃偉哲視察「綠川廊道」
台南縣市合併後，近10年市府積極推動「新營美術園區」計畫，以新營文化中心為核心，針對嘉南大圳新營支線沿線進行景觀改造，建構戶外型美術園區，今年6月將完工，中央與市府前後投入4千餘萬元將成為大新營地區重要建設之一。
台南市長黃偉哲今由文化局長葉澤山、市議員蔡育輝等人陪同，近午前往嘉南大圳新營支線綠川北街一帶視察。黃偉哲說，感謝周遭居民自發性改造自家環境，認養美化閒置空地，一掃過去殘破景象。
葉澤山表示，2011年開始推動嘉南大圳北岸環境改造工程，陸續完成新營美術園區等綠川廊道改造，設置「童年狂想曲－新營小鼠」等公共藝術，入夜水色迷人，深受親子歡迎。
持續推動新營火車站至新營文化中心的人行串聯，目前擴增南北岸景觀改造，預計今年中全部完成，黃偉哲表示，工程牽涉台電、工務局、有線電視等單位設施管線遷移，感謝地方各界協調幫忙。
黃偉哲說，新營綠川比起台中綠川一點都不遜色，雖然新營綠川算是社區一個排水設施，但經過綠美化、整治，不但具有排水、排洪功能，能夠讓居民生活安全無虞，更具有社區美化、休閒功能，能夠讓居民在平常的功能，也感謝議會支持，讓大新營地區再多一點公共建設。
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