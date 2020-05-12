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振奮人心！奧捷團重症母女恢復良好 女兒5採陰性今出院

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
台大醫院雲林分院今宣布奧捷團確診母女成員的女兒陳小姐5採陰性，今日即能出院，母親則因年歲較高還需住院復健，但恢復狀況良好，只要努力復健很快就能出院回家團圓。記者陳苡葳／攝影
台大醫院雲林分院今宣布奧捷團確診母女成員的女兒陳小姐5採陰性，今日即能出院，母親則因年歲較高還需住院復健，但恢復狀況良好，只要努力復健很快就能出院回家團圓。記者陳苡葳／攝影

國內新冠肺炎確診案例中，奧捷團累計有9人確診，當中雲林縣的陳姓母女檔成員，皆因重症收治於台大醫院雲林分院加護病房。經醫師及護理團隊的專業照料下，女兒陳小姐5採陰性，今日即能出院，母親則因年歲較高還需住院復健，但恢復狀況良好，只要努力復健很快就能出院回家團圓。

雲林縣長張麗善今天親自到台大醫院探視陳小姐母女，並獻花給予祝福。她說，重症病患重獲新生，無非是對醫療團隊最大的鼓舞，藉由今日是國際護師節，她也向在第一線的醫護人員致謝。且衛生局於1月22日即與台大醫院啟動防疫應變計畫進行防疫演習，從演習到實戰收治重症個案，因為有這群「抗疫英雄」的拚搏，才能使疫情趨緩，撥雲見日。

「勇氣不是天生，沒有一個人打仗不害怕，在制度上我們必須保護這些同仁」，台大雲林分院院長黃瑞仁表示，照顧新冠肺炎患者，醫療團隊面臨重重壓力，包括進行極高風險的氣管插管，及擔憂病患呼吸衰竭，於插管超過14天可能發生繼發性細菌感染的狀況，好在陳小姐母女都未發生。

黃瑞仁說，為了搶救病患脫離險境，醫療團隊謹守標準作業程序，且以保護同仁是最重要的環節為原則，在加護病房內除派1位資深心臟內科、1位資深胸腔內科醫師擔任主治醫師外，另安排1名住院醫師、感染科醫師、呼吸治療師、護理師、藥師、營養師及復健師等人組成跨科部團隊，每天開會討論病患用藥、血氧濃度、血中pH值、電解質、血糖、血壓、水分補充等細節。

順利康復出院的陳小姐也向醫療團隊道謝，因為有他們的專業照料，才能讓她和媽媽重獲新生。對於出院想做的第一件事，陳小姐說，「已經快兩個月沒有回家，很想家！」由於媽媽還需要再住院復健，她也希望媽媽能趕快恢復體力，早日出院，全家團圓。

雲林縣長張麗善（中）、衛生局長曾春美（左）與台大雲林分院院長黃瑞仁（右），一同探視今天準備出院的奧捷團確診母女成員的女兒。圖／台大雲林分院提供
雲林縣長張麗善（中）、衛生局長曾春美（左）與台大雲林分院院長黃瑞仁（右），一同探視今天準備出院的奧捷團確診母女成員的女兒。圖／台大雲林分院提供

台大醫院 醫師 復健

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