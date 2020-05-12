感謝防疫護理師 奇美醫院全員同步鼓掌

新冠肺炎疫情期間，第一線護理人員壓力倍增。奇美醫學中心特別在今天國際護師節的中午12時，號召醫院內所有人員同步拍手鼓掌，向堅守防疫前線的護理師們傳遞鼓勵和感謝。

奇美醫學中心院長邱仲慶在中午11時55分先透過院內廣播系統，向院內的所有人員喊話，希望大家不管身在何處，都一起於12時同步拍手鼓掌，祝福護理師們國際護師節快樂。12時一到，不少院內的民眾、病患響應，與工作人員一起拍手；整個院區傳出陣陣鼓掌聲，持續約1分鐘。

邱仲慶隨後並帶領多名高階主管前往急診與設於戶外的防疫站，慰勞堅守在防疫前線的護理人員。邱仲慶表示，以往每年都會舉辦國際護師節慶祝活動，但今年因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，院方遵行國家避免人員群聚大型活動的政策，仍希望透過簡單、溫馨的方式為護理人員打氣、加油。

奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴說，護理師們在新冠肺炎疫情期間全心投入抗疫戰鬥，除了原本的工作之外，還要注意疫情監測、病患的旅遊接觸史。專責照顧疑似或確診個案的同仁，還要穿戴隔離衣等防護裝備，大家的心理及生理壓力的確都重了些。

陳綉琴表示，除了今天的掌聲鼓勵外，院方並錄製了向護理人員道謝的影片；另外，還會表揚表現優良的護理師。