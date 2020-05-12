成大校長蘇慧貞再被傳即將入閣 她本人這麼回應

520即將來臨，相關人員又傳出一一被點名可能入閣，其中成大校長蘇慧貞在任內表現出色，與副總統賴清德又關係良好，被傳聞可能入閣，接任的位置從科技部長、教育部長到政務委員、甚至副院長，但她今天回應「真的沒有」。

其實蘇慧貞被傳聞入閣不是第一回，之前賴清德在台南市長任內北上擔任行政院長，當時就傳出蘇慧貞是賴囑意的教育部長人選，但當時蘇慧貞正在爭取校長連任，也有人認為蘇還年輕，不急著入閣，有更好的機會，後來蘇順利連任校長。

而去年底總統選戰打得熱鬧之際，又曾傳出郭柯王陣營相中蘇慧貞做副手，希望藉重其女性又具學術專業的形象，但後來也並未成真，但可以看出蘇慧貞的「炙手可熱」，從學術步入政壇，似乎只欠臨門一腳。

但她今天回應媒體的詢問，只表示真的沒有，不願多談，表示之前的也都只是傳聞。

而相關人士分析，目前的政局穩定，蔡總統團隊的滿意度相當高，與之前的情況不同，加上蘇慧貞已順利連任，蘇是有可能入閣，至於是接任部長還是更高層級，可能就要視其個人意願。

今年61歲的蘇慧貞是哈佛公衛博士，從成大副校長一路到校長，成為成大創校以來第一位女性校長，任內積極提昇成大在國際上的學術聲望，還發展「踏溯台南」課程，希望學生能更了解學校所在之處，增加與地方連結。