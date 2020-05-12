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老屋立面陸續整修 台南新化老街風華再現

中央社 / 台南12日電

台南市新化老街3戶老屋因火災受損，市府文化局協助臨街立面修復工作完成，台南市長黃偉哲今天上午前往現勘，並宣布再投入經費整修11戶街屋立面，盼助歷史街區永續發展。

台南市政府文化局長葉澤山表示，位於新化老街上的泰香餅鋪於2018年3月因火災受損，屋主向文化局申請老屋立面整修，並願自籌經費共同辦理。台南市歷史街區振興委員會確認公益性原則後，同意委託專業設計施工，於2019年完成鄰接共3棟老屋修復工作。

葉澤山表示，新化老街西側早期因道路拓寬，老屋建築拆除改建為洋式街屋。1937年再次進行道路拓寬，老街東側街屋改建為過渡式風格，立面外觀包括三間式窗戶、戶外通廊、變化的山牆或女兒牆等。目前新化老街街屋多數外觀狀態完整，維持良好。

他說，此次修復的3戶老屋也成為其他街屋補助修復立面的帶動者；加上今年2月曾有老屋建築立面綴飾掉落事件，雖未造成傷害，但居民更重視老屋保存議題。市府已取得周邊11戶老屋屋主認同參與修繕，將以此次的修復成果為範例，並更加精進。

黃偉哲表示，市府今年將再投入約新台幣1000萬元預算，進行西側11戶街屋立面整修，希望新化老街能保存得更好，吸引更多觀光客。未來在整修過程中，市府也會要求做好消防安全等相關設施。

葉澤山表示，台南市的「老屋立面專案」以老屋的歷史價值、預期效益及公益性等面向進行評估，協助歷史街區永續發展及維護。目前老屋立面整修計畫區域分鹽水、善化、麻豆、玉井、府城、新化等6區，盼協助提升居住環境的文化品質。

老屋 老街 修復

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