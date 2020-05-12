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檢舉狂婦遭強制執行 台南人樂翻送警花圈讚「無懼魯小小」

聯合新聞網 / 綜合報導
蘇姓婦人遭到強制執行，有民眾致贈警方「懲奸除惡」等花圈道謝。 圖擷自台南爆料公社
蘇姓婦人遭到強制執行，有民眾致贈警方「懲奸除惡」等花圈道謝。 圖擷自台南爆料公社

台南一名蘇姓婦人由於長期頻繁檢舉他人，令當地居民相當頭痛，昨（11）日她因積欠房東2年房租，遭法院強制執行請出租屋處，不少台南人因而鼓掌叫好，甚至有民眾訂製花圈送給派出所，大讚警方「懲奸除惡」、「台南之光」。

人稱「蘇大媽」的蘇姓婦人是台南「知名」檢舉狂人，不時與人因細故起爭執後打電話向警方檢舉，連清苦人家的地瓜攤也不放過，就是警方也曾挨她告。即使她多次因脫軌言行被法辦仍不改作風，令當地人不堪其擾，長期以來被視為麻煩人物。

蘇婦因積欠2年房租，遭房東告上法院，根據《三立新聞》報導，昨天上午9點多法院會同台南第二分局2、30名員警到她位於開山路的租屋處，「依法」要她遷出住所。蘇婦雖未反抗，但期間不斷打電話到警政署、勤務中心、警察局，稱「強制執行違法」，只是拗了5小時仍求救未果，最後還是被請出家門。

蘇婦遭強制執行的消息傳開後，不少台南人奔相走告、報上「喜訊」，甚至有民眾訂製寫上「台南之光」、「還民於道」、「無懼魯小小」、「懲奸除惡」等字句的花圈，送到執行勤務的派出所，感謝警方「伸張正義」。

此事也引起臉書社團「台南爆料公社」的熱烈討論，「看來要辦桌好好慶祝一番了」、「只差沒放煙火」、「5月11日是台南和平紀念日」、「要比照謝神，連續辦流水席3天」、「警察人員辛苦了！硬起來懲奸除惡，還台南清靜」。

不過關心她動向的人也不少，「大家要擔心她搬到哪了」、「她應該沒那麼快離開台南，請大家勿掉以輕心」、「接下來會到哪裡繼續亂就是一個可怕的未爆彈」、「希望她換個縣市，讓台南喘口氣」，還有人說「應該請她上北部跟張淑晶租房，最強矛盾對決」。

蘇姓婦人是台南知名檢舉狂人，不少當地人都吃過她的虧。 圖擷自台南爆料公社
蘇姓婦人是台南知名檢舉狂人，不少當地人都吃過她的虧。 圖擷自台南爆料公社

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