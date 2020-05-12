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來看國寶玉鴨展 故宮南院景觀湖漂浮汽球鴨當招牌
梅雨還不來，目前是最枯旱時期，嘉義仁義潭、蘭潭水庫水位直直落，蓄水量只剩2成多，水情不妙；反觀故宮南院的景觀湖，蓄水量未減少，湖中擺放一對25日即將展出的人氣國寶「玉鴨」造型汽球，有如之前國內展出轟動的霍夫曼「黃色小鴨」，「玉鴨」汽球隨風向水流漂浮吸睛。
故宮南院成立4年多，未曾遭遇水荒，湖水未曾乾涸見底，園區設置2座面積13公頃，蓄水量22萬噸景觀湖（上湖）、滯洪池（下湖），上湖標準水位10.2公尺，下湖7.85公尺，湖水來自降雨的蓄水，未供灌使用，當景觀湖水位下降，就抽引滯洪池水位補足。
枯旱期長，滯洪池水位下降，可見護岸水漬痕，但景觀湖水依舊，水位未下降，每天晨昏吸引附近居民及遊客觀賞，湖水上一對國寶「玉鴨」造型的汽球造型，隨風向及水流漂浮。
故宮南院說，人氣國寶「玉鴨」將接棒翠玉白菜，從26日起到9月27日展出，「玉鴨」是逾700歲老鴨子，製作年代在宋元年間，由黃色閃玉雕琢而成，長8.5公分、寬2.8公分、高4.5公分，小巧身軀更顯精緻。
黃玉小鴨身軀圓潤、豐臀微翹，小小雙蹼似乎難以撐起全身的重量，憨態可掬、令人莞爾；加上探首環視、好奇純真的表情，令人感到大地春回、生機初萌的喜悅。「玉鴨」卡通造型，出現在故宮拍攝的「國寶總動員」影片中。
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