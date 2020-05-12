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新住民受家暴多為女性 她曾受丈夫持刀恐嚇逃離家

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市社會局指出，去年台南家暴案，新住民被害人占1.24％，其中女性占了9成3。示意圖／ingimage
台南市社會局指出，去年台南家暴案，新住民被害人占1.24％，其中女性占了9成3。示意圖／ingimage

來自越南的小玲嫁到台灣之後，丈夫不僅控制她的行動，酒後還會動手打人，在一次的衝突中，丈夫更拿刀恐嚇，導致小玲心生恐懼不敢回家，隻身到派出所求助，透過社工協助目前已可獨立生活。台南市社會局指出，去年台南家暴案，新住民被害人占1.24％，其中女性占了九成三。

社會局指出，新住民因為語言隔閡且對台灣法律不了解，經常擔心離婚恐會爭取不到子女監護權，被迫與孩子分離，而動搖通報意願，因此受暴後往往選擇隱忍，也不知如何求助。

依台南市家防中心統計，去年家庭暴力通報案件共計7442件，其中92件為新住民被害人，約占總通報件數1.24%。在這92件案件中，女性被害人共86件，占93.7%。

家防中心表示，過去曾服務一名新住民的家暴被害人小玲，她懷著期待的心情從越南嫁來台灣，原本以為可以過著幸福日子，沒想到丈夫不但不讓她去識字班學習中文，喝了酒之後還會打她，並會控制她外出與朋友見面，認為外出就會學壞，導致她身心壓力極大而罹患憂鬱症。

在某次發生衝突時，由於丈夫已拿刀恐嚇，讓小玲心生恐懼不敢回家，在台灣又沒有其他親友可協助，於是隻身前往派出所求助。警察在受理小玲的報案後，立即通報社會局家防中心，將小玲安排到庇護所暫住，讓她有安全住所而不再提心吊膽，並幫忙小玲聲請保護令以及申請家防中心的租屋補助，協助轉介就業服務，讓小玲遠離暴力、自立自強。

台南市長黃偉哲呼籲，若有遭受家庭暴力的新住民，要盡速向社會局家防中心求助，或撥打110報警，也可去電113諮詢，113專線有多國語言的通譯服務，也希望市民發揮雞婆精神，杜絕家暴，透過多元化的求助管道，市府提供新住民即時的保護和服務，做有力的靠山。

新住民 家暴 恐嚇

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