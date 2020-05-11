市場直送工廠 台南推拜拜商品便利購
新冠肺炎疫情導致民眾減少外出採買，台南市政府經濟發展局媒合傳統市場攤商與工業區廠商，推出「拜拜商品便利購」措施，以點對點方式提供市場外送，盼為攤商開拓新商機。
台南市經濟發展局長陳凱凌今天表示，在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響下，傳統市場的人潮、買氣下降。台南市長黃偉哲希望能為公有零售市場媒合周邊工業區，發展點對點的配對。因許多工廠每逢農曆初二、十六工廠會有拜拜的需求，透過電話訂購，並直接由市場宅配至工廠，可避免員工為採買祭品到處奔波。
陳凱凌指出，市府至今已媒合本淵寮市場對接總頭寮工業區、和順工業區；六甲市場對接官田工業區；西港市場對接麻豆、新吉、佳里、中崙工業區；開元市場對接永康工業區成交單數已破百件，訂單持續增加中。
他說，未來將持續媒合市場與工業區，並陸續推出其他外送服務，方便市民購買市場美食，也為攤商開拓更多新商機。
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