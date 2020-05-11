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為強化供電品質穩定供電 台電雲林區訓練26位新進人員
為強化供電品質穩定供電，台電雲林區處戮力加強供電設施維護與韌性提升，並積極培養新血與技術傳承，今天舉行26位新進學員技能訓練，盼未來提供雲林更好的供電服務。
台電雲林區處處長顏錦義表示，近2年雲林區處進用較往年更多的配電技術人員，其中有不少雲林子弟，還有2位女性學員，面對台電人力老化問題，接下來每年都會招考新進員工，有這些新血加入與技術傳承，雲林地區服務品質將更加提升。
斗六市長林聖爵今天也受邀到場參觀，他表示，台電公司去年夏季節電競賽評比中，雲林縣榮登全台節電第一名，公所與台電也在各種場合也都不忘呼籲市民力行省電。
這次與台電合作，更親自錄製節電宣導語音，隨車在街頭巷尾播放，將節電的用心傳遞給每位市民，也希望斗六市今年的節電成效能再創佳績；林聖爵最後也感謝台電雲林區處在穩定供電的努力。
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