不受疫情影響 台南姐妹市再添一個

台南姐妹市再添一個，雖然疫情持續，但台南市與美國加州西柯紋納(West Covina)市，透過線上與書信往來，今天雙方完成姐妹市意向書的簽署，使台南的姐妹市總數達到44個。

兩市締結姐妹市起源於台南市議會議長許信良在今年2月前往美國訪問，出身台南的西柯紋納市市長吳桐淮，主動表示希望能與台南結盟，後來雖然有疫情，雙方無法互訪，但台南市長黃偉哲立即發函給吳市長，雙方人員透過線上協商、及書信往返，完成締約。

黃偉哲表示，兩市的締盟可謂是親上加親，吳市長是台南子弟，對故鄉有深厚的情感，他為兩市能夠締盟感到興奮，並感謝議會訪美團的牽線，促成今日的締盟佳音。

黃偉哲表示，前陣子全球新冠肺炎疫情嚴峻，市政府特地寄送慰問信及台南的好麵到美、日等地的姊妹市及友誼市為各地市長加油打氣，那時雖尚未與西柯紋納市締盟，也寄了一份給吳市長，作為彼此情誼的萌芽；黃偉哲說，隨著雙邊關係的建立，他已經迫不及待向吳市長及西柯紋納市民宣傳臺南的風土民情以及品質優良的農特產品了。